Проміжні вибори до Конгресу США: як зміниться політика Америки щодо допомоги Україні

Під час виборів у Конгрес США обіцяної червоної хвилі, коли б республіканці здобули вражаючу перемогу і в Конгресі, і на інших виборчих позиціях, не сталося. Але це не означає, що всі ризики, які можуть бути для України, є неактуальні.

В інтерв’ю ТСН.ua директорка Центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук роз'яснила, чи зміниться політика Америки щодо допомоги Україні.

"Під час предвиборчих кампаній усі питання більше підсвічуються та виглядають, можливо, більш драматично, однак ризики щодо підтримки і допомоги Україні залишаються. Без військової, гуманітарної допомоги ми не можемо говорити про реальну підтримку з боку США", - зазначила експертка.

За її словами, наразі немає повної єдності у республіканців щодо того, яким чином надалі надавати цю допомогу, за яких умов, в яких об'ємах.

"Ті, хто каже про обмеження допомоги, перебувають у меншості. І це тішить. Згідно з деякими прогнозами могло бути так, що третина республіканців в Палаті будуть так звані "трампісти" - це ті люди, які гучно говорять, що не час витрачати на Україну. Маємо час проаналізувати: скільки їх, хто вони, чи варто на них витрачати свій час. Чи скерувати увагу на традиційних республіканців...", - сказала Гетьманчук.

Вибори до Конгресу США: що відомо

У вівторок, 8 листопада, в США стартували вибори – американці обирають наступний склад Конгресу. Остаточні результати ще не оприлюднили.

Президент США Джо Байден заявив, що вибори стали "гарним днем для демократії та для Америки" та запросив партію республіканців до співпраці.

Також відомо, що до Сенату США пройшов республіканець, який блокував законопроєкт про військову допомогу Україні.

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