Ніхто у світі не згадує промову Путіна: як Байдену вдалося переграти очільника Кремля

У вівторок, 21 лютого, із промовами виступили президент США Джо Байден та російський диктатор Володимир Путін, та звернення останнього світові ЗМІ навіть не згадують. Американському лідеру вдалося переграти очільника Кремля.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

Перша причина, як Жирнов зазначив, що у зверненні Путіна не було нічого нового, а виступ Байдена до роковин повномасштабної війни в Україні був щирим. По-друге, очільник Білого дому, відвідавши напередодні Київ, створив інформаційний привід.

"Безумовно, і в цьому сенсі Байден його переграв. Переграв у комунікації, бо він створив інформаційний привід вчора, коли приїхав у Київ. Це величезна подія. Вперше за 15 років приїхав президент США у країну, яка перебуває під агресією іноземної держави", – сказав він.

Також, на думку Жирнова, важлим є момент, що Байден виступав після Путіна.

"Байден дав Путіну виступити зранку, а ввечері проголосив промову у Варшаві, яка перебила усі інформаційні приводи. Тепер усі ЗМІ будуть обговорювати саме промову Байдена, а не Путіна", – переконаний він.

Також читайте У новому пакеті військової допомоги Італія надає Україні додаткові системи ППО

Виступ Путіна та Байдена 21 лютого

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 лютого виступив із посланням до Федеральних зборів РФ. Під час свого звернення диктатор вкотре озвучив пропагандистські наративи пропаганди РФ. Він звинуватив Україну й Захід у розв'язанні війни, пригрозив світу глобальним конфліктом, оголосив про припинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь і заявив про підготовку до ядерних випробувань.

В Офісі президента промову президента Росії Володимира Путіна назвали "брежнєвською", а також зазначили, що очільник Кремля таким чином зафіксував свій намір на скоєння злочину щодо України.

А уже увечері цього дня із промовою виступив президент США Джо Байден, під час якої лідер Америки пообіцяв підтримку Україні та Молдові, звернувся до росіян та нагадав РФ про 5 статтю НАТО.

Зеленський за 21 лютого: штурми і увесь спектр зброї, що відбувається на фронті