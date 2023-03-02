Пропаганда Білорусі збрехала про обліт кордонів літаком А-50 та супровід ним борту Лукашенка

Атакований партизанами у Білорусі літак А-50 не повернувся до аеродрому "Мачулищі" після зльоту.

Білоруська пропаганда збрехала, що атакований напередодні партизанами літак ДРЛВ А-50У влаштував обліт кордонів країни і супроводжував борт самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Так, вдень 2 березня білоруські пропагандисти стверджували, що літак ДРЛВ А-50У почав виконувати завдання на бойовому чергуванні. Зокрема, в Міноборони РФ заявили, що "А-50 відповідно до плану у супроводі інших літаків здійснив обліт державного кордону Республіки Білорусь".

У групі зауважили, що літак ДРЛВ А-50У справді злетів із аеродрому "Мачулищі" об 11:35 (за київським часом). При цьому пропагандистські ресурси показували кадри зльоту, але досі не виклали кадри посадки літака. Це при тому, що зазвичай ДРЛВ перебуває у повітрі по 2,5-3 год. за одну польотну зміну.

Водночас пресслужба Лукашенка опублікувала таку інформацію: "А-50 успішно зустрів, супроводив та забезпечив спільно з групою винищувачів безпеку борту номер 1 під час посадки!". До повідомлення додавалось відео, зняте з винищувача супроводу під час вильоту А-50У до Росії, до того, як літак Лукашенка взагалі перетнув кордон з Білоруссю.

"І нюанс у тому, що борт Лукашенка приземлився до MSQ о 17:19. Тобто через 6 годин після зльоту А-50У з "Мачулищ", і А-50У не міг його супроводжувати, тому що в середньому ДРЛВ літає до 3-х годин, як ми вказали вище", – звернули увагу в моніторинговій групі.

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Раніше там повідомляли, що літак ДРЛВ відлетів на 325-й авіаційний ремонтний заводу російському Таганрозі, і залишив повітряний простір Білорусі приблизно через 40 хв. після зльоту. А пропагандисти назвали звичайний супровід білоруськими винищувачами літака ДРЛВ до кордону з РФ "обльотом державного кордону".

Нагадаємо, 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" пролунали вибухи, якими був пошкоджений літак-розвідник А-50У. Цей літак координував запуски російських крилатих ракет по Україні. Атака була влаштована білоруськими партизанами за допомогою дронів.

Постраждали передня і центральна частини літака, пошкоджено авіоніку та радіолокаційну антену. Вартість такого авіасудна становить 330 млн дол. і їх у Росії є загалом дев’ять.

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