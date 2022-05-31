Пропаганда РФ просуває наратив про те, що "Путін спростив видавання громадянства сиротам з України"

Пропаганда РФ просуває наратив про те, що "Путін спростив видавання громадянства сиротам з України"

У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що основний наратив, який насьогодні просувають російські засоби масової пропаганди – "Путін спростив видавання громадянства сиротам з України".

Таким чином Кремль вирішив узаконити викрадення українських дітей, щоб надати громадянство Росії.

Про це в ЦПД повідомили 31 травня.

"Рашисти трактують цей наратив як спасіння і єдиний правильний варіант для наших дітей. Таким чином кремль вирішив узаконити викрадення дітей, яких вивезли за попередніми підрахунками, вже понад 2000 осіб з ОРДЛО, щоб надати громадянство рф", – йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що в таких наративах – платформа для майбутніх маніпуляцій.

В ЦПД зауважили, що російські засоби масової пропаганди використовують тему дітей лише для "красивої картинки", де пропагандисти покажуть "спасіння" маленьких українців, виправдовуючи тисячі смертей своїх солдат.

Нагадаємо, 25 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України.

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