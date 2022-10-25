Пропагандист Красовський спробував виправдатися за заклик вбивати українських дітей: "Я винен"

Красовський сказав, що його часто "заносить" в ефірах, але він начебто нікому не бажає смерті.

Російський пропагандист Антон Красовський записав відео, на якому спробував виправдатися за свої слова про необхідність топити українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією.

Відповідне відео пропагандист із каналу Russia Today виклав у Мережу.

Красовський сказав, що його часто "заносить" в ефірах, але він начебто нікому не бажає смерті. Пропагандист також заявив, що "ніколи собі не пробачить" цього.

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"Я сиджу в цьому ефірі десятки разів на місяць і мене раз за разом заносить кудись, куди може занести той біс, що сидить на одному з моїх плечей, як писав Достоєвський. І ось тут він мене заніс. Іноді я намагаюся вирішити, а чиє життя важливіше, потрібніше, правильніше. Я ідіот. Немає таких життів…" – сказав у зверненні Красовський.

Він також сказав, що винен перед усіма матерями, які в жаху почули цей текст.

"Я винен і провину цю я понесу з собою, вона буде в моїх снах і печалях все моє життя, що залишилося, я винен. Я не впевнений, що її (вину) можна спокутувати", – сказав пропагандист.

Він зазначив, що "завжди хотів бути кращим за ворога", як і його країна.

"І я дурень змішав добро зі злом і облажався, скурвився. Не знаю, чи можна мене пробачити. Я себе ніколи не пробачу", – заявив Красовський.

Заява Красовського та реакція України

Красовський разом із гостем обговорили в ефірі пропагандистського каналу Russia Today, як треба знищувати українських дітей, які у 80-ті роки були проти окупації України.

"Цих дітей треба було топити в Тисині, прямо там, де "плине кача". Топити просто там. Це – наш світ. Сказав щось, що "москалі окупували" Україну – одразу кидаєш в ріку з бурхливою течією", – заявив пропагандист.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав ці слова розпалюванням геноциду і закликав заблокувати по всьому світу Russia Today.

Зауважимо, що слова Красовського обурили і самих росіян, зокрема, таких самих пропагандистів. А окремі депутати вважають, що такими висловлюваннями Красовський дав козирі в руки ворогу. Окрім того, слова пропагандиста перевірить Слідком РФ.

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