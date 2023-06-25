Пропагандист Кремля Соловйов захоплений діями Лукашенка: "Григоровичу потрібно дати Нобелівську премію миру"

Російський пропагандист Володимир Соловйов захоплений діями самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він пропонує вручити йому Нобелівську премію світу за нібито врегулювання війського заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина.

Про це заявив пропагандист в ефірі свого шоу.

"Лукашенко в моїх очах поднявся до нереальних висот. У мене із ним і так така система відносин - висхідна. Потрібно мені поїхати до нього окремо поговорити на тему. Якщо вже говорити про Нобелівську премію світу, точно є кому дати (Лукашенку - ред.) і вручать", - заявив щасливий Соловйов.

Яка роль Лукашенка у заколоті Пригожина

Нагадаємо, ватажок терористичного угрупування ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що він передумав йти на Москву після перемовин із білоруським диктатором Олександром Лукашенка. Вони нібито домовилися про припинення повстання. Перед цим фейковий президент РБ заявив, що за погодженням Путіна провів із Пригожиним переговори та переконав його терористів припинити бунт.

Тим часос у РНБО вважають, що Лукашенко може бути причетним до військового заколоту, який організував Пригожин. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ватажок "Вагнера" не самостійно приймав рішення про заколот та, скоріше за все, мав спільників навіть у Кремлі.

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