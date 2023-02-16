Пропагандист Соловйов оскандалився через фото сина-моделі: всі подробиці і реакція соцмереж

Головний рупор кремлівської пропаганди Володимир Соловйов опинився в центрі гучного скандалу через свого сина.

Соловйов активно підтримує мобілізацію в Росії і закликає відправляти на фронт солдатів строкової служби. Втім, російські ЗМІ оприлюднили фото, які свідчать що його син Данило не поспішає на війну, незважаючи на призовний вік.

З'ясувалося, що син кремлівського пропагандиста працює моделлю в Лондоні. На знімках Данило Соловйов позує на камеру зі стильною зачіскою, манікюром та макіяжем, а також у жіночому вбранні і з довгими нігтями.

Сам Володимир Соловйов влаштував істерику в прямому ефірі через знімки сина-моделі. Він назвав інформацію про роботу сина в лондонському модельному агентстві "ІПСОшною брехнею, яку закинув київський пропагандист"

Пропагандист запевняє, що його син раніше навчався в Англії, але зараз навчається в одному з московських університетів, проте назву навчального закладу не уточнив. Також Соловйов-старший наголосив, що Данило "з жодним модельним агентством жодних контрактів не укладав", і взагалі він - "глибоко побожний хлопець".

Знімок, де хлопець позує у жіночому вбранні і з довгими нігтями, пропагандист прокоментував коротко: "Це хто завгодно, але точно не мій син".

Володимир Соловйов також заявив, що росЗМІ, які поширили цю інформацію, "відпрацьовують повістку українського ІПСО" й "є агентами укронацистів".

Згодом у Мережу потрапив скріншот публікації британського таблоїду The Sun, де стверджується, що Данило Соловйов був помічений в одному з лондонських гей-клубів, і що друзі звуть його "Блонді". Втім, на сайті видання цей матеріал відсутній.

Користувачі соцмереж активно обговорюють скандал з кремлівським топпропагандистом і його сином.

Це Данііл Соловйов, син Владіміра Соловйова, який закликає росіянців вмирати в Україні і призиває закидати Європу ядерними бомбами. Данііл не на фронті з нацистами, а в Лондоні, де у нього контракт з модельним агентством. Тато - дикий гомофоб, але ж це синочок, ето другоє... pic.twitter.com/dHn4fFplRR — Юрий Пивовар (@ZloyBanderovets) February 13, 2023

Виноват Соловьев призывающий ехать друхих сыновей на войну и нежно оберегающий своего мальчика гея в чуждых сердцу патриота заграницах ... Пусть пример покажет как надо воевать и жертвовать своими детьми... А так он просто трепло дешовое из за которого гибнут люди... Недогебельс! — Nik Mykh (@nikmykh) February 16, 2023

Поки пропагандист Соловйов відправляє дітей росіян виконувати "священний обов'язок", його син Данило фарбує нігті і "поки не може укласти контракт з Міноборони Росії і вирушити на захист Донбасу, оскільки в нього вже укладено контракт із модельним агентством"



pic.twitter.com/bYdy2VLP9R — Natasha Evkova (@NatashaEvkova) February 12, 2023

Растлил мальчонку запад, срочно в армию надо... Соловьев спасай сына, отправляй в армию — Nik Mykh (@nikmykh) February 16, 2023

Владимир Соловьев заявил, что на самом деле, сын не его, ему подбросили! — Брюш Колося (@KostaKrempov) February 16, 2023

Зазначимо, що пропагандист Володимир Соловйов на своїх ефірах закликає уряд Росії відправляти на фронт солдатів-строковиків - мовляв, вони й самі не проти вирушити "до зони СВО", адже там уже воюють їхні батьки.

Також телеведучий перед камерами заявив, що російська армія кожні півроку має готувати від 120 до 140 тисяч молодих солдатів, тому це "питання треба якось вирішити". Однак жоден із синів Соловйова воювати не пішов, хоча обидва - призовного віку.

"Дайте повоевать. Наши отцы там, пустите и нас туда"



Соловйов закликає відправляти на війну строковиків.



Україна Live pic.twitter.com/dRc0LqkXxY — inco-gnito (@IncognitoBD) February 13, 2023

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