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Пропагандист Соловйов оскандалився через фото сина-моделі: всі подробиці і реакція соцмереж

Автор
Павло ЗаяцПавло Заяц
Дата публікації
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Пропагандист Соловйов оскандалився через фото сина-моделі: всі подробиці і реакція соцмереж

Володимир Соловйов звинуватив російські ЗМІ в роботі на українську пропаганду.

Головний рупор кремлівської пропаганди Володимир Соловйов опинився в центрі гучного скандалу через свого сина.

Соловйов активно підтримує мобілізацію в Росії і закликає відправляти на фронт солдатів строкової служби. Втім, російські ЗМІ оприлюднили фото, які свідчать що його син Данило не поспішає на війну, незважаючи на призовний вік. 

З'ясувалося, що син кремлівського пропагандиста працює моделлю в Лондоні. На знімках Данило Соловйов позує на камеру зі стильною зачіскою, манікюром та макіяжем, а також у жіночому вбранні і з довгими нігтями.

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Сам Володимир Соловйов влаштував істерику в прямому ефірі через знімки сина-моделі. Він назвав інформацію про роботу сина в лондонському модельному агентстві "ІПСОшною брехнею, яку закинув київський пропагандист"

Пропагандист запевняє, що його син раніше навчався в Англії, але зараз навчається в одному з московських університетів, проте назву навчального закладу не уточнив. Також Соловйов-старший наголосив, що Данило "з жодним модельним агентством жодних контрактів не укладав", і взагалі він - "глибоко побожний хлопець".

Знімок, де хлопець позує у жіночому вбранні і з довгими нігтями, пропагандист прокоментував коротко: "Це хто завгодно, але точно не мій син".

Володимир Соловйов також заявив, що росЗМІ, які поширили цю інформацію, "відпрацьовують повістку українського ІПСО" й "є агентами укронацистів".

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Згодом у Мережу потрапив скріншот публікації британського таблоїду The Sun, де стверджується, що Данило Соловйов був помічений в одному з лондонських гей-клубів, і що друзі звуть його "Блонді". Втім, на сайті видання цей матеріал відсутній.

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Користувачі соцмереж активно обговорюють скандал з кремлівським топпропагандистом і його сином.

Зазначимо, що пропагандист Володимир Соловйов на своїх ефірах закликає уряд Росії відправляти на фронт солдатів-строковиків - мовляв, вони й самі не проти вирушити "до зони СВО", адже там уже воюють їхні батьки.

Також телеведучий перед камерами заявив, що російська армія кожні півроку має готувати від 120 до 140 тисяч молодих солдатів, тому це "питання треба якось вирішити". Однак жоден із синів Соловйова воювати не пішов, хоча обидва - призовного віку.

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Дата публікації
Перегляди
806
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