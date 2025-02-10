Пропагандист Такер Карлсон заявив про продаж зброї від США наркокартелям — в Україні відповіли

ЦПД публікував аналітичний звіт щодо чорного ринку зброї та російських фейків навколо них.

Журналіст Такер Карслон, відомий своєю проросійською позицією, заявив про те, що Україна нібито перепродає свою американську зброю мексиканським наркокартелям. В Україні, а саме, в Центрі протидії дезінформації, відповіли на таку заяву Карлсона.

Про це йшлося у дописі керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

Коваленко назвав слова журналіста старою брехнею і наголосив, що той не надав жодних доказів.

Також ЦПД надав звіт-аналітику про чорний ринок зброї та російських фейків.

"Наведу дані зі звіту: 01.08.2022 року російські 3MI та Telegram-канали, з посиланням на мексиканський телеканал Milenio Televisión, опублікували відео стосовно нібито продажу українського озброєння представникам мексиканського наркокартелю Golfo. У матеріалі йдеться про десятки американських гранатометів М136, автомати "АК-47", ПТРК Javelin, які США постачали Україні. Зі слів мексиканського каналу, мова про Javelin і те, що його можна знайти на "чорному ринку", на якому їхня ціна коливається від $20 до $60 тисяч", — написав Коваленко.

Проте, як він додав, в сюжеті ведуча помилилася та назвала протитанковий гранатомет М136 АТ4 "Джавеліном".

"Дане уточнення важливе, оскільки гранатомет АТ4 вже знаходиться у масовому виробництві з 1980-х років, а загальна кількість вироблених одиниць наразі перевищує 600 тисяч. При цьому, вартість такого гранатомета становить від $1500 до $2000. Сам гранатомет був придбаний на "чорному ринку" Північної Америки, а не поставлений з Європи чи України", — зауважив Коваленко.

Росія перекрутила інформацію тоді і запустила її різними мовами.

"На жаль, цей фейк вкотре оживив Карлсон. Особливо дивно уявляти, наприклад, Хаймарси та іншу зброю на озброєнні картелів. Тим більше, що за використанням озброєнь ретельно стежать наші партнери", — написав Коваленко.

Зі звітом можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, під час інтерв'ю з підполковником армії США у відставці Деніелом Девісом журналіст Такер Карслон назвав "фактом" те, що Україна перепродає свою американську зброю мексиканським наркокартелям. Без жодних доказів він заявив, що "українські військові продають величезний процент, до половини зброї від США".

Карлсона процитували пропагандистські агентства та ЗМІ РФ.

Раніше Такер Карлсон звинуватив 46-го президента США Джо Байдена у спробі ліквідації президента РФ Володимира Путіна.

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