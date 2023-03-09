Пропагандисти Лукашенка знайшли "українського диверсанта" і притягнули його на ефір телеканалу: що той розказав

Лукашенко звинувачує в атаці по літаку А-50У СБУ та ЦРУ.

Пропагандисти білоруського диктатора Олександра Лукашенка знайшли так званого "українського диверсанта", який провів спецоперацію у Мачулищах, і привели його на ефірі телеканалу "Білорусь 1". Його звати Микола Швець. Чоловік розповів, як його нібито "готували" до теракту в Білорусі.

Історію "українського диверсанта" переповідає провладне видання "Белта".

"За російським паспортом в'їхав до Росії, звідти - вже сюди", - заявив він, зізнавшись, що нібито працював із СБУ. Його куратором у СБУ був чоловік на ім'я Олександр, з ним він познайомився у Києві.

"Я був із ним на зв'язку щодня", - розповів український "диверсант". Чоловік розповів, що перш ніж потрапити до Білорусі, пройшов спеціальну підготовку.

"За пів місяця мені вже сказали мету. На карті показали. Було зрозуміло, що це Білорусь, аеродром Мачулищі", - вигадав "диверсант".

Далі пропагандисти додають, що так званий "український терорист отримав особливий мобільний телефон зі спеціальними програмами, які дозволяють дистанційно відстежувати не лише дії агента, а й навколишнє оточення у фоновому режимі. Крім того, на чисті мобільники Швець міг встановлювати спеціальні шпигунські програми СБУ. Йому їх також надали. Діючи у спайці двох апаратів, програмне забезпечення дозволяє автоматично видалити всі дані на пристроях за несанкціонованого доступу".

Атака на російський літак в Мачулищах

Нагадаємо, 26 лютого 2023 року на аеродромі "Мачулищі" в Білорусі було пошкоджено російський розвідлітак А-50. Спочатку білоруська пропаганда переконувала, що судно не зазнало жодних ушкоджень. Втім, сам Лукашенко зізнався, що літак отримав пошкодження.

Диктатор РБ Олександр Лукашенко заявив, що атаку на "Мачулищі" спланували СБУ та ЦРУ, завербувавши 2014 року російського айтівця. Також він обізвав президента України Володимира Зеленського "гнидою".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber