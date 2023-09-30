Пропагандисти РФ хотіли похвалити Калінінград і видали за нього місто у Польщі – фото

Росіяни видали у своєму сюжеті польське місто за нібито Калінінград.
Російські пропагандисти продовжують "годувати" своїх глядачів фейками. Так, у черговому сюжеті на телеканалі "Россия 1" нахвалювали російський Калінінград і розповідали про "конкурентоспроможність" міста навіть в умовах санкцій Заходу. Однак, замість Калінінграда у відео показали польське місто Ельблонг.
У сюжеті йшлося про програму соціально-економічного розвитку Калінінградської області, презентовану президенту-диктатору Володимиру Путіну на зустрічі з урядом.
"Регіон залишається конкурентоспроможним навіть в умовах західних санкцій", - каже диктор-пропагандист.
Під час сюжету були продемонстровані кадри Калінінграда, але у відео також з'явився собор Святого Миколая у польському Ельблонзі.
Нагадаємо, ЄС визнав Twitter найбільшим джерелом російської пропаганди.
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