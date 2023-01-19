Пропагандисти РФ намалювали фейкову мапу із Польщею, яка "закінчується" під Києвом: у Варшаві відреагували

Путінські пропагандисти продовжують поширювати фейки щодо Польщі та України. Пропагандисти РФ опублікували у соціальних мережах фейкову мапу, яка імітує прогноз погоди на польському телеканалі, зобразивши, що Польща "закінчується" під Києвом, що нібито вказує на "польські претензії".

Про це повідомив засновник Центру досліджень сучасного безпекового середовища Міхал Марек із Ягеллонського університету.

Він звернув увагу, що у Telegram з'явилася "мапа" Польщі, яка була буцімто представлена під час прогнозу погоди на Telewizja Polska. Міхал Марек акцентував, що пропагандисти переробили мапу і на ній західна частина України, практично до Києва, була "включена" до складу Польщі.

Представляючи фальшиву карту Польщі, російські пропагандистські ЗМІ повторили свій безглуздий традиційний фейк щодо буцімто "зазіхань" Варшави на території західної України.

Втім, пропагандисти Кремля так поспішали "склепати" чергову нісенітницю, що навіть забули додати на мапу із прогнозом погоди більшість синоптичних ознак – там не було ані вітру, ані тиску. Єдине, що було видно, це дві темні хмари над Варшавою та Києвом.

#Rosja kanały Telegram działające w ramach aparatu #propaganda nadal rozpowszechniają przekaz o rzekomych planach Polski dot. aneksji zachodniej #Ukraina. Tym razem przekaz "uwiarygadnia" fake-owa prognoza pogody... pic.twitter.com/DIANd4W2gn — Michał Marek (@mic_marek) January 17, 2023

Уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін у Twitter підтвердив чергову витівку пропагандистів РФ, написавши:

"Російські військові пропагандисти продовжують антипольську інформаційну кампанію, висвітлюючи тему нібито військової загрози з боку Польщі, яка, за версією російської пропаганди, має план прямої участі у війні в Україні".

До слова, уряди Польщі та України неодноразово попереджали про пропагандистські наративи РФ щодо нібито "бажання" Варшави "окупувати західні області України" і спростовували їх. І у Варшаві, і Києві наголошували, що подібні фейки є частиною російської пропаганди та дезінформації.

Нагадаємо, у польській Варшаві збираються провести акцію на підтримку режима диктатора РФ Володимира Путіна під виглядом протесту проти війни. Таким чином кремлівські пропагандисти хочуть "відбити" бажання у поляків допомагати українцям і перешкодити постачанню зброї для захисту українських територій від окупантів.

Раніше уповноважений представник уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін заявляв про черговий етап інформаційної атаки РФ в Польщі. Агресор підбурює польське суспільство проти України й керівництва РП.

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