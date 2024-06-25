Пропагандисти РФ назвали Сербію "останньою шл**ою": чим не догодила "братня" країна

Інформація про постачання боєприпасів із Сербії в Україну викликала бурхливу істерику російських пропагандистів.

Так, один із пропагандистів Сергій Мардан назвав країну "останньою кінченою ш***ою".

"От Сербія після цієї новини для вас, як і раніше, є, там, братською країною? Ви, як і раніше, вважаєте, що у нас голова повинна боліти про долю Сербії? Я не знаю, як у вас. Я можу сказати за себе, як приватна особа. Чорт би їх усіх забрав цих братів. Взагалі, ніякого інтересу Сербія не представляє. Те, що Сербія повелася як остання закінчена ш***а, мені здається, тут навіть сперечатися нема про що", – заявив Мардан.

Пізніше пропагандиста, мабуть, змусили вибачитися. У Телеграм він вибачився у "братського сербського народу", звинувативши в усьому "спільних ворогів".

Раніше стало відомо, що росіяни одержали "ніж у спину" від свого союзника на Балканах. за інформацією видання Financial Times, традиційно дружня до Росії Сербія продає боєприпаси країнам Заходу, які потім постачають їх до України.

У Кремлі відреагували на повідомлення про те, що боєприпаси із Сербії, яка традиційно вважалася союзником Москви, опосередковано потрапляли до України.

ТСН.ua писав, чому багато сербів мають проросійські настрої та симпатизують путінському режиму.

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