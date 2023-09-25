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Пропагандисти РФ вигадали черговий фейк і "внесли" Дуду до бази "Миротворця" (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Пропагандисти РФ вигадали черговий фейк і "внесли" Дуду до бази "Миротворця" (фото)

Анджей Дуда / Фото: Сайт президента України

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розвінчав чергову брехню РФ.

Російські пропагандисти поширили у соцмережах фейк про те, що президента Польщі Анджея Дуду нібито внесли до списку центру "Миротворця".  

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Так, російські Telegram-канали пишуть, що президент Польщі "потрапив до бази "Миротворця", куди вносять дані людей, дії яких мають ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права. 

"Насправді Дуди немає на цьому сайті, про що свідчать результати пошуку. Ба більше, навіть скриншот пропагандисти підробили з помилкою – імена та прізвища на сторінках фігурантів бази вказані трьома мовами, а Дуді намалювали лише одну", - йдеться у повідомленні.

Підроблене фото Анджея Дуди у базі
Підроблене фото Анджея Дуди у базі "Миротворець" / Фото: Telegram / Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

До бази "Миротворця" вносять людей за сепаратистську діяльність, визнання анексії Криму та незаконне його відвідування, співпрацю з терористами. 

"Подібними фейками росіяни лише намагаються зіпсувати стосунки між нашими країнами", - резюмували у Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав українського президента Володимира Зеленського "не ображати поляків".

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Дата публікації
Перегляди
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