"Пропагандисти смерті": Подоляк пояснив, чому проти російських артистів запровадили санкції

У Зеленського пояснили, що Рада національної безпеки та оборони запровадили санкції проти російських артистів через прямі чи опосередковані заклики вбивати та захоплювати Україну.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"119 російських "пропагандистів смерті" у великому списку санкцій… Причина? Прямі чи опосередковані заклики вбивати, захоплювати, красти в Україні…", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 7 січня підписав указ, яким запровадив санкції проти 119 осіб, які зрадили Україну і активно підтримують повномасштабне вторгнення Росії. Серед тих, хто підпадає під санкції, є й артисти-зрадники. Співачка Лоліта Мілявська, співак Філіп Кіркоров, ведуча Дана Борисова, співак Сергій Лазарєв, ведуча Жанна Бадоєва, актор Федір Добронравов, репер Баста (Василь Вакуленко), співачка Ірина Аллегрова, співачка Лариса Доліна, актор Михайло Галустян, співачка Ірина Дубцова, актор Дмитро Дюжев, співачка Поліна Гагаріна, чоловік співачки Наталії Корольової Тарзан (Сергій Глушко) та багато інших.

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