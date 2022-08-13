Пропагандистів геть з країни: Естонія видворила співробітників російського видання

Російських журналістів із "Известий" вислали з Естонії. Місцева влада пояснює рішення тим, що вони використовували туристичні шенгенські візи для прикриття пропагандистської діяльності.

Зокрема, кремлівські пропагандисти збиралися підготувати матеріали про обмеження видавання віз громадянам Росії та позбавлення танка Т-34 статусу пам'ятника.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Після цього задуму росіян Естонія не пускатиме на свою територію й інших громадян країни-агресорки з виданими нею чинними шенгенськими візами. Виняток зроблять для кількох категорій людей, наприклад, дипломатичних працівників. Утім, під заборону точно потраплять туристи.

Ідея зупинити видавання віз росіянам - має нині підтримку кількох держав. Так, Чехія планує просити про це на рівні усього ЄС під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу вже наприкінці серпня. У чеському МЗС зазначили, що повне припинення видачі шенгенських віз росіянам усіма державами-членами ЄС може стати ще однією і дуже ефективною санкцією.

"Кореспондент Ксенія Солдатова та оператор Дмитро Тимофєєв їхали поїздом з Нарви до Таллінна. У вагоні до них підійшли поліцейські, зняли з поїзда та відвезли до відділу поліції", - повідомляє видання.

У редакції відреагували на інцидент і заявили, що Солдатова та Тимофєєв відвідували країну як туристи. Але під час візиту журналісти вирішили "підготувати матеріали про обмеження видачі віз росіянам та позбавлення танка Т-34 статусу пам'ятника".

Нагадаємо, український гуморист, зірка "Кварталу 95" Юрій Великий показав пародію на пропагандиста Володимира Соловйова.

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