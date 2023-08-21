Пропагандистка Симоньян побідкалася на безпілотник, який впав недалеко від її вулиці

Понад 90 рейсів затримано або скасовано аеропортах Москви через невідомі БПЛА, скаржаться пропагандисти.

Російська пропагандистка Маргарита Симонян поскаржилася, що на сусідній із нею вулиці впав безпілотник, який вранці 21 серпня атакував Москву та Підмосков'я.

Про це прокрелівська писака повідомила у себе на сторінці у телеграм.

"Той безпілотник, що збили в Істринському районі, впав на сусідній вулиці", - йдеться у її дописі.

Тим часом російські пропагандисти пишуть, що ППО збила ще один "український безпілотник" сьогодні о 8:16 над Істринським районом Підмосков'я. Там ще проживає Маргарита Симоньян.

Проросійський телеграм-канал MASH опублікував відео прольоту БПЛА над Новою Ригою в Істинському районі. Як стверджують автори кадрів, за кілька хвилин дрон був збитий.

За словами очевидців, вони бачили сірий безпілотник літакового типу з розмахом крил близько трьох метрів, гвинтом спереду та трьома колесами.

Момент збиття невідомого безпілотника потрапив на камери спостереження котеджного селища в Істринському районі Підмосков'я.

Момент збиття невідомого безпілотника під Москвою потрапив на камери

Через невідомі безпілотники у всіх столичних аеропортах тимчасово введено план "Килим", десятки рейсів затримані. Понад 90 рейсів затримано або скасовано аеропортах Москви, скаржаться пропагандисти.

Мер столиці Собянін також повідомив про знищення БПЛА на підльоті до Москви.

Нагадаємо, вранці 21 серпян Москву атакували невідомі безпілотники.

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