Пропагандистка Симоньян закликала судити за "держзраду" емігрантів з РФ, що критикують владу

Їй підтакував пропагандист Соловйов, який заявив, що "якоїсь миті" Росії треба буде повернутися до розстрілів.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала притягнути до кримінальної відповідальності за статтею про держзраду росіян, які залишили країну та критикують політику Кремля.

Свою заяву пропагандистка зробила в ефірі російського телебачення, пише видання "Агентство".

"Взагалі ці люди мають бути засуджені за статтею "державна зрада", яка є у Кримінальному кодексі. І до будь-якої "СВО" ми про це говорили. І мені незрозуміло досі, якого рожна вони за цією статтею притягнуті свого часу не були, коли всім було відомо про те, що вони щодня займаються рівно тим, що складає суть, літеру та дух цієї статті", – заявила Симоньян.

"Там російською мовою написано, що якщо ти збираєш відомості на замовлення чи на гроші, чи інакше якимось чином сприяєш іноземній державі, ворожій твоїй країні, якимось чином боротися зі своєю країною – інформаційно, якось інакше, то це становить статтю "державна зрада", – додала головна редакторка RT.

Телеведучний-пропагандист Володимир Соловйов підтримав таку ідею, водночас побідкавшись на те, що держава не вилучає власність у тих, хто залишив країну.

"Ми навіть їхню власність не чіпаємо. Я не говорю "конфіскуємо" – ми навіть її не заарештовуємо", – сказав Соловйов.

Він також заявив, що "якоїсь миті" Росії треба буде повернутися до розстрілів.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що Кремль намагається посилити контроль за інформаційним простором після того, як у ньому почало більшати критики військового керівництва через поразки у війні.

Зауважимо, що російські пропагандисти вигадали новий метод, як змусити Україну капітулювати на фронті: вони віднайшли російську ведучу дитячої програми Ангеліну Вовк, яка з "Хрюшею" та "Степашею" захотіла поїхати на фронт.

Підбурювання до геноциду: чи можна посадити за ґрати російських пропагандистів

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