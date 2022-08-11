Суд відправив пропагандистку Овсяннікову під домашній арешт у справі про "воєнні фейки"

Басманний суд Москви 11 серпня відправив під домашній арешт ексредакторку російського пропагандистського "Первого канала" Марину Овсяннікову, затриману напередодні у справі про "фейки" про російську армію.

Засідання суду в РФ відбулося в закритому режимі.

Про це повідомляє "русская служба BBC".

Про такий режим засідання попросило слідство, яке послалося на те, що нібито не всі дані щодо кримінальної справи були зібрані до кінця.

Зауважимо, Овсяннікову затримали 10 серпня після обшуку в її будинку. Увечері її звинуватили в "поширенні хибної інформації про російську армію за мотивами політичної ненависті". Покарання за це – до 10 років ув’язнення.

Ніч російська пропагандистка провела у слідчому ізоляторі.

Приводом до відкриття справи став антивоєнний пікет, який Овсяннікова провела 15 липня на Софійській набережній біля Кремля. Вона вийшла з плакатом, на якому були фото загиблих в Україні дітей та напис: "Скільки ще має загинути дітей, щоб ви зупинилися?"

Нагадаємо, у березні під час трансляції випуску новин програми "Время" у прямому ефірі "Первого канала" за спиною ведучої з’явилася Овсяннікова з плакатом антивоєнного змісту та звинуваченням пропагандистів у брехні. Тоді вона була затримана, але згодом виїхала до Німеччини, де отримала роботу у виданні Die Welt.

На початку липня стало відомо, що Овсяннікова більше не працює у німецькій газеті та "вимушено" летить до Росії.

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