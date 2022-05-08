Пропагандистські телеканали та головні банки РФ: США запровадили нові санкції проти Росії та Білорусі

Пропагандистські телеканали та головні банки РФ: США запровадили нові санкції проти Росії та Білорусі

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти Росії та Білорусі за агресію проти України.

Нові обмеження стосуються експортних обмежень РФ із США, також під санкції потрапили головні російські банки, зокрема "Сбербанк" та "Газпромбанк", пропагандистські телеканали. Загалом під санкції потрапляють 2,6 тис. чиновників із Росії та Білорусі.

Про це йдеться у пресрелізі Мінфіну США, опублікованому у неділю, 8 травня.

Кремлівські телеканали

Під санкції США потрапили російські телеканали "Перший канал", "Росія-1" та НТВ. Заборона стосується постачання обладнання та можливості американських компаній розміщувати на них рекламу.

Російські банки

США заровадил санкції проти низки головних російських банків, зокрема "Сбербанку" та "Газпромбанку". Під обмеження також потрапив "Московський індустріальний банк" та десять його дочірніх структур.

Зазначається, санкції проти керівників "Газпромбанку" стали першими проти торгового підрозділу російського газового гіганта. Та додають, що в санкціях щодо "Газпромбанку" не йдеться про заморожування його активів та заборону про проведення будь-яких операцій з ним.

Експортні обмеження проти РФ

США також запровадили нові експортні обмеження щодо Росії. Американським компаніям заборонено надавати росіянам консалтингові, рекламні та бухгалтерські послуги. Таким чином Мінфін хоче перекрити доступ Росії до певних ключових послуг американських компаній, які РФ та російські еліти використовують для нарощування багатства, отримання доходів "для військової машини Путіна та ухилення від санкцій".

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Також США наклали санкції на ТОВ "Промтехнологія", яке виробляє зброю, наприклад, гвинтівки, яку використовують російські війська в Україні. Також буде заборонений експорт до РФ урану, плутонію та інших ядерних продуктів.

"Сьогодні ми ще більше звужуємо російську економіку та доступ до послуг і технологій, необхідних для цього неспровокованого вторгнення. Заборона Росії отримати доступ до цінних професійних послуг Сполучених Штатів посилює тиск на Кремль і перериває його здатність ухилятися від санкцій, запроваджених Сполученими Штатами та нашими партнерами. Ми також орієнтуємось на здатність Путіна отримувати дохід, який сприяє його агресії, а також на організації та їхніх лідерів, які підтримують його руйнівні дії", - прокоментувала санкції міністерка фінансів Джанет Л. Єллен.

Нагадаємо, у неділю, 8 травня, відбувся саміт країн "Великої сімки", на якому віртуально також взяв участь президент України Володимир Зеленський. За результатами зустрічі "Велика сімка" заявила про повну допомогу Україні, засудила агресію Росії та пообіцяла відмовитися від її нафти.

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