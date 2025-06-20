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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Пропалестинські активісти увірвалися на базу британської армії та пошкодили військові літаки: відео

База ВПС «Брайз Нортон» в Оксфордширі атакована: пропалестинські протестувальники пошкодили літаки Airbus Voyager, звинувачуючи у «геноциді в Газі».

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
База британської армії

База британської армії / © Укрінформ

У Великій Британії пропалестинська група активістів проникла на територію бази Королівських військово-повітряних сил у центральній Англії та пошкодила два військові літаки, у Міністерстві оборони країни назвали це актом вандалізму.

Про це повідомляє Sky News.

Група Palestine Action опублікувала у соцмережі Х повідомлення про те, що двоє її активістів вдерлися на базу ВПС «Брайз Нортон» в Оксфордширі.

«З цієї бази щодня відправляються рейси на авіабазу ВПС Великої Британії Акротірі на Кіпрі. З Кіпру британські літаки збирають розвіддані, заправляють винищувачі та транспортують зброю для скоєння геноциду в Газі», — йдеться у дописі.

На відео, поширеному в інтернеті, видно, як людина наближається до літака на скутері під музику, після чого починає розпиляти фарбу.

Активісти заявили, що «застосували перероблені вогнегасники, щоб розпилити червону фарбу на турбінні двигуни двох літаків Airbus Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів». Також фарбу розпилили на злітно-посадковій смузі та залишили на місці інциденту палестинський прапор.

У Міністерстві оборони Великої Британії засудили цей інцидент. «Ми рішуче засуджуємо цей акт вандалізму щодо майна Королівських ВПС. Ми тісно співпрацюємо з поліцією, яка проводить розслідування», — йдеться у повідомленні.

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