Проплисти 775 кілометрів: як син мера Парижа привертає увагу до забруднення Сени

У дорозі 20-річний юнак вже місяць.

Проплисти 775 кілометрів. Син паризького мера й за сумісництвом французький плавець вирішив підкорити річку Сену.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

20-річний Артур Гермен хоче привернути увагу до забруднення водойм. У дорозі юнак вже місяць. Щодня він долає по 15 кілометрів та ще й тягне за собою каяк із майже сотнею кілограмів їжі та обладнання, аби збирати зразки води у річці на експертизу.

Артур зізнається, що дуже стомився, але здаватися не збирається. Раніше син очільниці Парижа вже встановлював рекорди. У свої 16 років хлопець підкорив Ла-Манш і став наймолодшим французом, кому це вдалося зробити.

Новини світу: як син паризького мера привертає увагу до забруднення водойм

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