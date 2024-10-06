Пропонувала анексувати частину України: Румунія усунула від участі у виборах проросійську кандидатку

У Румунії усунули від участі в президентських виборах, перший тур яких відбудеться 24 листопада, проросійську лідерку ультраправої партії S.O.S. Romania Діану Шошоаке.

Про це повідомляє Reuters.

Румунський Конституційний суд напередодні розглянув оскарження, які висунули щодо шести кандидатів. Пʼять із них відхилили. Втім, скаргу щодо Шошоаке судді ухвалили, не пояснивши свого рішення.

"Це доводить, що американці, євреї та Європейський Союз планували сфальсифікувати вибори в Румунії ще до їхнього початку", - обурено заявила Шошоаке.

Після рішення суду політики з усього політичного спектра висловили занепокоєння, що це рішення є "безпрецедентною загрозою демократичним цінностям". Оскільки суд, який складається з дев'яти членів, призначається з політичних мотивів - багато політиків звинуватили його у втручанні.

Зауважимо, що Румунія, яка є членом ЄС та НАТО, проведе президентські вибори у два тури: 24 листопада та 8 грудня, а між ними відбудуться парламентські вибори.

Нагадаємо, Діану Шошоаке неодноразово критикували за зв’язки з Москвою. Півтора роки тому вона запропонувала анексувати частину територій України: Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний. Нещодавно у своїй першій промові в Європарламенті вона звинуватила ЄЄ у "розоренні Румунії" через надання допомоги Україні й закликала припинити постачання зброї.

Як повідомлялося, Румунія вимагала рішучої реакції НАТО на російські безпілотники, які під час атак РФ на Україну перетинають її повітряний простір.

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