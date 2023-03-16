Пропонував $20 тисяч: пропагандист Соловйов намагався замовити вбивство "злодія в законі"

Як повідомляє видання, Соловйов на початку 1990-х займався бізнесом. Зокрема, привозив із Ізраїлю продукти та горілку.

Російський пропагандист Володимир Соловйов у 1990-х хотів замовити вбивство відомого "злодія в законі" Отарі Квантрішвілі за 20 тис. доларів.

Про це повідомляє The Insider із посиланням на колишнього співробітника ФСБ Сергія Асташіна.

Хто такий Отарі Квантрішвілі

Отарі Квантрішвілі застрелив кілер у 1994 році. На похороні карного злочинця було багато представників російської еліти: тодішній мер Москви Юрій Лужков, президент Національного фонду спорту Шаміль Тарпіщев, власник НТВ Володимир Гусинський, депутат Держдуми Йосип Кобзон, Олександр Розенбаум, Богдан Тітомир, а також імениті спортсмени та митці.

За інформацією видання, на початку 1990-х років Квантрішвілі та Йосип Кобзон заснували Фонд допомоги правоохоронним органам "Щит та ліра". Також Отарі створив партію "Спортсмени Росії", куди увійшли олімпійські чемпіони, борці самбо та боксери. Він мав частки у кількох московських казино, банках, у транспортуванні нафти та разом із кримінальним авторитетом Сільвестром контролював видобуток дорогоцінних металів.

Бізнес Соловйова

Як повідомляє видання, Соловйов на початку 1990-х займався бізнесом. Зокрема, привозив із Ізраїлю продукти та горілку. У листопаді 1993 Соловйов познайомився з Сергієм Асташиним, який на той момент навчався в академії Міністерства безпеки Росії (зараз Академія ФСБ) на факультеті військової контррозвідки.

Що каже екс-ФСБівець

За словами Асташіна, Соловйов звернувся до нього з проханням знайти кілера для вбивства Квантрішвілі.

"Я давно б забув цю історію, але одного разу в якійсь передачі побачив, як Соловйов почав говорити: "Я ось займався бізнесом, ніколи нікому не платив, і, якщо на нас наїжджали, ми з хлопцями брали автомати". Мене так це розлютило", – зазначає Сергій Асташин.

Асташин тоді товаришував з Кирилом Райковим, який працював у Соловйова кур'єром та розвозив товари. Райков попросив Асташіна перевірити наявність жучків в офісі Соловйова.

"Я взяв апаратуру, пішов і знайшов жучки. Поки я працював, Соловйов сидів у довгому чорному кашеміровому пальті. Пам'ятаю, у нього був швейцарський годинник, а він на мій подивився і сказав, що це дешевка. Цей годинник мені і ще чотирьом співробітникам вручили, як нагороду. Соловйов заплатив мені 200 доларів", – згадує Асташин.

Через кілька днів Соловйов звернувся до Асташина і попросив його "знайти стрільця" для вбивства Отарі Квантрішвілі. За виконання цього замовлення Соловйов спочатку пропонував 10 тисяч доларів, але потім був готовий заплатити і 20 тисяч.

Після розмови Асташин написав рапорт про те, що сталося своєму начальнику. Але кримінальних справ майбутнього пропагандиста не завели. Асташин припускає, що Соловйова могли завербувати у ФСБ, щоб зам'яти його спробу домовитися про вбивство на замовлення.

"Те, що його під себе контора могла підім'яти, — це сто відсотків. Тут треба бути повним ідіотом, щоб такий шанс упускати. Сам подивися, скільки на той час було яскравих зірок на телебаченні. Де вони зараз? А в нього все пре і пре", — каже ексФСБівець.

Він не виключає, що "кримінального авторитета" все ж таки "прибрали" за наведенням Соловйова.

"Зі мною Соловйов більше не зустрічався. Я, коли дізнався, що навесні вбили Квантрішвілі, пішов до начальника курсу. А мені мало не потиличник дали, сказали: "Вали звідси. Забудь про все про це. Тебе це вже не стосується", — додав він.

Раніше повідомлялося, що російський пропагандист Соловйов оскандалився через фото сина-моделі. У Мережі було оприлюднено фото сина Соловйова з манікюром та стильною зачіскою (фото). Коли Соловйов закликає відправляти на війну строковиків, його діти живуть не в Росії, а на "загниваючому заході", в Лондоні.

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