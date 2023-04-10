Пропонував хлопчику посмоктати його язик: Далай-лама перепросив за свою дивну поведінку (відео)

Далай-лама звернувся зі своїми вибаченнями після оприлюднення відео, на якому він запитує хлопчика, чи хоче той облизати його язик.

В його офісі зазначили, що у своєму зверненні Далай-лама бажає перепросити дитину та її родину "за те, як їх можуть засмутити його слова". Про це пише CNN.

У відео також показано, як Далай-лама цілує хлопчика в губи.

"Його Святість часто дражнить людей, яких він зустрічає, у невинній та грайливій формі, навіть публічно і перед камерами. Він шкодує про цей інцидент", — повідомив його офіс.

Кадри викликали широке обурення. Згідно з заявою, хлопчик попросив Далай-ламу обійняти його, але це не відображено у 23-секундному відео, яке поширюється в Мережі. Не зрозуміло, коли і де сталася подія. Виставлення язика може бути формою привітання в Тибеті.

Зауважимо, Далай-лама перебуває у вигнанні в Індії від 1959 року, коли він втік з Тибету після повстання проти китайського правління. 2019 року офіс Далай-лами перепросив після того, як духовний лідер заявив у інтерв'ю BBC, що якщо наступним Далай-ламою стане жінка, то вона має бути привабливою.

Нагадаємо, жінка поїхала у відпустку з коханим та зустріла його розлючену вагітну дівчину. Вона розповіла, чим закінчився любовний трикутник.

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