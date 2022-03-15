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"Пропозиції лежать на столі": США можуть запровадити повне ембарго на торгівлю з Росією

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"Пропозиції лежать на столі": США можуть запровадити повне ембарго на торгівлю з Росією

pixabay.com

Також у новий санкцій пакет може увійти блокування криптовалютних операцій.

У наступний пакет санкції, який уже лежить на столі в адміністрації Білого дому, США планують включити повне ембарго на торгівлю та перекриття морських шляхів з Росією. 

Про це повідомляє на неопубліковане інтерв'ю заступника міністра фінансів США Уоллі Адейемо журналістка телеканалу CNBC Кайла Тауш, пише Reuters.

Журналістка зазначає, що також у новий санкційний пакет можуть увійти обмеження на експорт нікелю, урану та алюмінію, а також блокування криптовалютних операцій. Також розглядається можливість розширення списку осіб, що підпадають під персональні санкції США.

Нагадаємо, 14 березня французьке головування у Раді ЄС повідомило, що Євросоюз затвердив четверту порцію санкцій проти Росії. Новий пакет спрямований на фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також на декілька секторів економіки РФ.

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