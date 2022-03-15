"Пропозиції лежать на столі": США можуть запровадити повне ембарго на торгівлю з Росією

Також у новий санкцій пакет може увійти блокування криптовалютних операцій.
У наступний пакет санкції, який уже лежить на столі в адміністрації Білого дому, США планують включити повне ембарго на торгівлю та перекриття морських шляхів з Росією.
Про це повідомляє на неопубліковане інтерв'ю заступника міністра фінансів США Уоллі Адейемо журналістка телеканалу CNBC Кайла Тауш, пише Reuters.
Журналістка зазначає, що також у новий санкційний пакет можуть увійти обмеження на експорт нікелю, урану та алюмінію, а також блокування криптовалютних операцій. Також розглядається можливість розширення списку осіб, що підпадають під персональні санкції США.
Нагадаємо, 14 березня французьке головування у Раді ЄС повідомило, що Євросоюз затвердив четверту порцію санкцій проти Росії. Новий пакет спрямований на фізичних та юридичних осіб, причетних до агресії проти України, а також на декілька секторів економіки РФ.
Читайте також:
- ВОЄННИЙ СТАН: ЩО ВІН ОЗНАЧАЄ І ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ОБМЕЖЕННЯ
- Звання в армії України (ЗСУ)
- Хто такі хакери з Anonymous
- Що таке репарації
- Що таке закрите небо
- Хто такі вагнерівці
- Що таке демілітаризація