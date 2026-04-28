Пропозиція Ірану щодо Ормузької протоки не влаштовує Трампа — ЗМІ

Дональд Трамп / © Associated Press

Іран передав Сполученим Штатам нову пропозицію, яка передбачає відкриття Ормузької протоки та деескалацію конфлікту, однак без негайного врегулювання суперечок навколо ядерної програми.

За даними західних ЗМІ, ініціатива була передана через посередників і передбачає відкладення переговорів щодо ядерних питань на пізніший етап. Натомість Тегеран пропонує зосередитися на відновленні судноплавства та зниженні напруження в регіоні.

У Вашингтоні таку пропозицію сприйняли стримано. Джерела в адміністрації зазначають, що ключові вимоги США залишаються незмінними — Іран має гарантувати відкритість протоки та відмовитися від розвитку ядерної зброї.

Як повідомляється, Трамп уже обговорив ініціативу з радниками з національної безпеки, однак остаточного рішення наразі не ухвалено.

Експерти наголошують, що запропонований Тегераном підхід фактично оминає головну причину конфлікту між сторонами — ядерну програму Ірану, що й викликає невдоволення американської сторони.

На тлі цього ситуація в регіоні залишається напруженою, адже Ормузька протока є ключовим маршрутом для транспортування значної частини світових енергоресурсів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп посилив тиск на Тегеран, щоб змусити його піти на поступки. Американський лідер наказав військово-морським силам розстрілювати будь-які судна, що намагатимуться пройти Ормузьку протоку.

Також Дональд Трамп планує найближчими днями направити до Пакистану свого спеціального посланця Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Метою візиту є участь у переговорах з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі. Основним питанням порядку денного є потенційна угода щодо ядерних матеріалів Тегерана.

