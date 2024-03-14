Прорив кордону РФ: "прасті росіяни" масово втікають із Бєлгородщини аж п'яти кивають (відео)

Росіян із великими сумками та валізами біжать із міста, не оглядаючись назад.
У Мережі з'явилося відео, як жителі російського міста Грайворон із клітчастими сумками втікають із Бєлгородської області.
Відео опублікував у телеграм-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.
На кадрах видно, як декілька росіян із великими сумками та валізами біжать із міста, не оглядаючись назад. Серед людей є як жінки із дітьми, так і літні.
Варто зазначити, що вранці 14 березня російські добровольці з РДК звернулися до мирних жителів Курської та Бєлгородської областей із закликом негайно евакуюватися, оскільки вони змушені були відкрити вогонь по військових об'єктах РФ.
Додамо, що подібне звернення до жителів Курської та Бєлгородської області російські добровольці робили напередодні. Однак російська влада не вжила жодних евакуюційних заходів. Навпаки, за даними російських ЗМІ, вона блокує евакуацію цивільних з Бєлгородщини.
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