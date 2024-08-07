"Прорив" кордону у Курській області: російські військкори скиглять про втрату чотирьох населених пунктів (мапа)

Українська сторона офіційно це ще не коментувала події у Курській області.

Під час боїв у Курській області РФ повстанці "звільнили" такі населені пункти, як Дар’їно, Гоголівка, Гончарівка, Свердлікове, а в Олешні взято опорні пункти.

Про це пишуть російські військкори.

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Вони, очевидно, звинувачують українських військових, які начебто прорвали російський кордон та ведуть бої у Курській області. Українська сторона офіційно це ще не коментувала. За словами військкорів, населення міста Суджа майже повністю евакуйоване, в районі тривають обстріли. Російські сили намагаються не підпустити війська до населених пунктів.

Z-канали стверджують, що ЗСУ залишаються на території Курської області. Телеграм-канал "Рибарь" уночі писав про те, що українські військові нібито зайняли села Миколаєво-Дар'їне, Дар'їне і Свердлікове. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Мапа боїв у Курській області. Фото: російські тг-канали

Головний позаштатний хірург області заявив, що начебто внаслідок боїв станом на ранок 7 серпня кількість постраждалих зросла до 28, а російська влада повідомляє про трьох загиблих місцевих жителів.

Нагадаємо, напередодні у РФ заявили про прорив українських сил до Курської області.

Під час боїв у Курській області у полон потрапили російські строковики

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