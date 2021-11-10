Прорив мігрантів через польський кордон і гучний арешт в Австралії. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Дві "великі" групи мігрантів зуміли прорватися через білорусько-польський кордон, силоміць знісши огорожі на околицях міста Кринки та села Біловежа. Читати далі –>
- Німеччина підтримала розширення та посилення санкцій ЄС проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на тлі загострення ситуації з білоруськими мігрантами на кордоні з Польщею та країнами Балтії. Читати далі –>
- В Австралії під час ретельно продуманої спроби перетнути кордон штату Новий Південний Уельс заарешували "найбільш розшукуваного" злочинця Мостафу Балуха. Читати далі –>
- Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск за два дні втратив 50 мільярдів доларів на тлі стрімкого падіння акцій Tesla Inc. Читати далі –>
- Американська фармацевтична компанія Pfizer звернулася до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) з проханням схвалити бустер її вакцини від COVID-19 для всіх громадян від 18 років. Читати далі –>