Прорив у медицині: з мозку однорічної дівчинки видалили ненародженого близнюка

Нове дослідження докладно описало незвичайний випадок ненародженого близнюка, виявленого в мозку однорічної дівчинки в Китаї. Хоча цей випадок надзвичайно рідкісний, це не вперше, коли про нього повідомляється в медичній літературі. Лікарі Фуданського університету в Шанхаї пояснили, що у дівчинки збільшена голова та проблеми з моторикою. Комп'ютерна томографія її голови показала, що її мозок був стиснутий і було накопичення рідини, викликане значним зростанням, яке можна було виявити в мозкових шлуночках.

Про це пише IFL Science.

Подробиць в історії хвороби мало, але в ній описується, що було проведене хірургічне видалення, що виявило рідкісний випадок "внутрішньошлуночкового плоду в плоді". Іншими словами, плід ненародженого близнюка дитини знаходився всередині її черепа. Крихітна фетиформна маса відростила верхні кінцівки і навіть пальцеподібні виступи, але залишилася вкрай нерозвиненою.

Вважається, що такі випадки "плід усередині плода" стаються на дуже ранніх стадіях вагітності двійнятами, коли утворене заплідненою яйцеклітиною скупчення клітин, що діляться, яке називається бластоцистою, не може належним чином відокремитися. Внаслідок цього один із ранніх ембріонів покривається іншим. Ув'язнений у реплікаційні клітини іншого близнюка, він не може розвиватися, але залишається "живим" завдяки кровопостачанню близнюка.

"Сполучені частини розвиваються в передній мозок плода-господаря та обволікають інший ембріон під час утворення нервової пластини", - кажуть спеціалісти.

Незрозуміло, як однорічна дівчинка відновилася після важкої операції, оскільки історія хвороби дуже коротка.

Випадки "плід у плоді" надзвичайно рідкісні. Найбільш надійні цифри припускають, що вони відбуваються на кожні 500 000 народжень, хоча неясно, як було підраховано це число. Здебільшого ненароджений плід знаходиться в тілі живої дитини, тому вкрай рідко можна виявити, що він впливає на мозок.

Раніше стало відомо, що британка народила дитину вагою понад 5 кг.

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