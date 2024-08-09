"Прорив" українських сил до Курської області: в ISW назвали сценарії реагування Кремля

Ймовірно, російське військове командування має низку ймовірних курсів дій (COA), щоб відповісти на українську операцію в Курській області. В ISW наразі не готові оцінити, який із цих можливих сценаріїв є найбільш вірогідним.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Втім, аналітики не виключають, що російське командування може задіювати не лише на один варіант для відповіді прорив держкордону.

"На ухвалення рішення російським військовим командуванням впливатиме його уявлення про чисельність і можливості українських сил у цьому районі, щодо яких ISW не робить жодної оцінки", - зауважують в Інституті.

Чотири сценарії реагування РФ

COA 1. Р осійське військове командування може вирішити використати наявних солдатів строкової служби, прикордонників , ФСБ, Росгвардію та інші нерегулярні сили, розгорнуті в районі міжнародного кордону, аби відтіснити ЗСУ та захиститися від їхньої операції в Курській області.

COA 2: Російське військове командування може вирішити використати наявне Північне угруповання військ, що розгорнуте вздовж російсько-українського кордону, аби відповісти на український наступ у Курській області.

COA 3: Російське військове командування може передислокувати до регіону оперативні резерви, накопичені для запланованих наступальних зусиль на літо 2024-го, або ж відносно краще забезпечені та боєздатніші фронтові підрозділи з інших місць на цей театрі дій.

COA 4: Російське військове командування може прагнути зберегти сили, які зараз є в Курській області, але могло б передислокувати значну кількість авіації та ударних підрозділів до цього району, намагаючись покращити здатність Росії повернути територію.

"Відсутність узгодженої російської відповіді на українське вторгнення до Курської області та повідомлена швидкість їхнього просування вказують на те, що ЗСУ змогли досягти оперативної несподіванки вздовж кордону з Росією", - наголошують в ISW.

Аналітики заважують, що офіційна Україна поки не прокоментувала поточну операцію в Курській області. Своєю чергою, і офіційні особи США зазначили, що операція на території РФ не є порушенням обмежень Вашингтона на здатність України завдавати ударів по військових цілях у прикордонних районах країни-агресорки.

Нагадаємо, також в ISW оцінили, чим "прорив" в Курській області обернеться для диктатора РФ Володимира Путіна. Аналітики наголошують, що Кремль буде намагатися повернути під контроль територію в області.

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