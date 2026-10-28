"Пророк катастроф" попередив про три загрози для Європи 2027 року: які країни охоплять хаос і криза

«Пророк катастроф» попередив про три загрози для Європи / © Фото з відкритих джерел

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Британський екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер, якого в медіа називають «пророком катастроф», оприлюднив три тривожні передбачення для Європи на 2027 рік. Він заявив про можливі масові протести в Іспанії, економічні труднощі в Португалії та релігійну напругу в Італії, яка нібито може перерости в напад на Ватикан, Папу Римського або інший символ католицизму.

Про це пише UNILAD.

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Каталонія знову вимагатиме незалежності

Гамільтон-Паркер вважає, що 2027 року в іспанській Каталонії знову активізується рух за незалежність. За його словами, прагнення регіону відокремитися від Іспанії може спричинити вуличні протести та заворушення, зокрема в Барселоні.

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Екстрасенс також припустив, що економічні проблеми Іспанії можуть посилити сепаратистські настрої. Водночас його твердження є особистим прогнозом, а не підтвердженим сценарієм майбутніх подій.

Португалію нібито чекають політичні та економічні проблеми

Другий прогноз стосується сусідньої Португалії. На думку Гамільтона-Паркера, у країні може посилитися політична нестабільність на тлі дискусій про міграцію та житлову кризу.

Він також заявив, що Португалія може зіткнутися з економічним спадом. За його припущенням, фінансові труднощі, які, на його думку, вже створюють проблеми для Франції, можуть позначитися й на португальській економіці.

Однак екстрасенс не навів конкретних економічних показників або розрахунків, на яких ґрунтується цей прогноз.

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Італії передбачив релігійну напругу та можливий напад

Третє попередження Гамільтона-Паркера стосується Італії. Він припустив, що в країні може відбутися своєрідне відродження інтересу до християнства, але водночас релігійні переконання нібито можуть стати інструментом політичного протистояння.

Найбільш тривожна частина його прогнозу — можливий напад на Ватикан, Папу Римського або інший важливий релігійний символ. При цьому екстрасенс не уточнив, хто міг би стояти за таким нападом, коли саме він може статися та що могло б стати його причиною.

Раніше Гамільтон-Паркер також заявляв про можливу атаку Росії на Велику Британію у формі шантажу. Він порівнював її з отруєннями в Солсбері та припускав застосування хімічних речовин. Однак жодних доказів, які підтверджували б ці передбачення, він не навів.

Гамільтон-Паркер здобув популярність завдяки заявам, що нібито передбачив пандемію COVID-19, смерть королеви Єлизавети II та перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США 2016 року. Водночас такі заяви самі по собі не доводять здатності достовірно передбачати майбутнє. Його прогнози на 2027 рік слід сприймати як особисті припущення, а не як підтверджені попередження про неминучі події.

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Пророцтва про майбутнє Європи — останні новини

Передбачення про глобальні потрясіння регулярно з’являються в медіа напередодні нового року. Зокрема, болгарській провидиці Ванзі приписують різні прогнози щодо майбутнього людства, серед яких імовірні технологічні зміни та незвичні здібності людей. У вересні увагу привернуло пророцтво про моторошні зміни 2027 року, однак документальних підтверджень того, що Ванга справді зробила такі заяви за життя, немає.

Сам Гамільтон-Паркер раніше також озвучував прогнози щодо міжнародних конфліктів. У серпні він заявляв, що восени 2026 року світу нібито загрожуватиме «війна п’яти країн». Його нові слова про можливі заворушення в Європі продовжують цю лінію тривожних сценаріїв, хоча конкретних доказів їхньої неминучості немає.

Тим часом напередодні завершення 2026 року в мережі знову обговорюють приписані Ванзі передбачення про геополітичні потрясіння, конфлікти та майбутнє Росії. На тлі міжнародної напруги ці заяви привертають додаткову увагу, зокрема через моторошні пророцтва на 2026 рік. Водночас ані ці передбачення, ані заяви сучасних екстрасенсів не є науковим способом прогнозування майбутніх політичних чи економічних подій.

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