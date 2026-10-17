Проросійська AfD оскандалилася в Бундестазі: п’яні помічники депутатів влаштували бійку

Німецька партія AfD / © Associated Press

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Помічники депутатів від проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) у стані алкогольного сп’яніння влаштували бійку в будівлі німецького парламенту. У конфлікт довелося втрутитися поліції Бундестагу, яка розпочала розслідування інциденту.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на джерела в парламентських колах.

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Бійка сталася в будівлі парламенту

Інцидент відбувся ввечері в Будинку Якоба Кайзера в Берліні, де розташовані офіси багатьох депутатів Бундестагу.

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За інформацією Spiegel, у сутичці брали участь двоє помічників депутатів від AfD. Конфлікт переріс у фізичне насильство, через що довелося викликати парламентську поліцію.

Правоохоронці втрутилися близько 23:20 та припинили бійку. Під час перевірки вони встановили, що обидва учасники перебували під впливом алкоголю. Поліція розпочала розслідування за фактом правопорушення.

Кілька джерел у Бундестазі підтвердили виданню факт сутички. Водночас у фракції AfD заявили, що нічого про цей інцидент не знають.

AfD не вперше опиняється в центрі скандалів

Як зазначає Spiegel, раніше співробітники парламентської охорони вже отримували спеціальні інструкції щодо того, як поводитися з депутатами AfD та їхніми гостями у стані алкогольного сп’яніння.

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Крім того, адміністрація Бундестагу відмовила у видачі перепусток сімом співробітникам депутатів або фракції AfD через міркування безпеки. Серед інших випадків видання згадує найм партією на посаду координатора з безпеки чоловіка, який мав судимість за расистський напад зі зброєю на біженців.

Окремий скандал стосувався депутата Європарламенту від AfD Арно Бауземера. За інформацією Spiegel, він заявляв, що кинувся з бейсбольною битою на двох 14-річних підлітків, які намагалися пошкодити плакат його партії. За даними земельного управління кримінальної поліції, один із підлітків потребував медичної допомоги.

Нова бійка за участю помічників депутатів AfD стала черговим інцидентом, пов’язаним із представниками проросійської партії.

Нагадаємо, у німецькій землі Саксонія-Ангальт ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» і невелика ліва партія BSW об’єдналися, щоб ухвалити символічну резолюцію із закликом припинити військову допомогу Україні з боку Берліна.

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