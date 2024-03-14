Проросійська лідерка ультраправих Франції раптово змінила риторику: що вона сказала

Французька "подруга Путіна" заявила, що РФ спровокувала "найдраматичнішу" кризу за останні 20 років.

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен, відома своєю проросійською позицією, неочікувано зробила заяву на підтримку України та звинуватила РФ у розпалюванні війни.

Про це вона сказала у своєму зверненні до парламенту, яке оприлюднила у соцмережі X (Тwitter).

Також читайте Пропозиція Макрона щодо військ в Україні підірвала солідарність НАТО – The Times

"Вторгнувшись в Україну 24 лютого 2022 року, Росія спровокувала війну на порозі ЄС і геополітичну кризу, яка, безсумнівно, є найдраматичнішою за останні двадцять років. Повагу та підтримку ми висловлюємо українському народу, який зазнає нападу", – сказала Ле Пен.

Спільнота InformNapalm пов’язує таку різку зміну риторики політикині зі зливом у мережу у вересні 2023 року так званих документів BabakovLeaks, у яких йшлося про зв'язок Ле Пен і її політичної сили з російським політиком та олігархом Олександром Бабаковим.

Раніше прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь звинуватив партію Ле Пен у тому, що її фінансувала Росія, а сама політикиня та її соратники не приховували симпатій до диктатора.

Нагадаємо, що французький парламент підтримав безпекову угоду з Україною.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наміри президента Франції Еммануеля Макрона ввести війська до України. За його словами, відправлення військових до України ймовірне в разі можливого прориву окупантів на Київ чи Одесу.

Читайте також: