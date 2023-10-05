Проросійська трійця: на сході Європи три держави можуть вести антиукраїнську політику — ексочільник МЗС України

Після перемоги на парламентських виборах у Словаччині партії антиукраїнського політика Роберта Фіцо, зовнішня політика цієї країни може нагадувати позицію Угорщини. У разі зміни влади у Польщі, де вибори до Сейму відбудуться 15 жовтня, одразу три держави Східної Європи можуть вести атниукраїнську політику і бути в опозиції до Брюсселя.

Таку думку в інтерв’ю “Радіо Свобода” висловив колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, доки такі популісти, як прем’єр-міністр Віктор Орбан, перебувають на чолі уряду Угорщини, не можемо сподіватися від Угорщини іншої позиції стосовно України.

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"Те ж саме, скоріш за все, хоча не будемо, як кажуть, падати ще перед пострілом, може відбутися і в Словаччині. Бо, судячи з тих заяв, які зробив лідер партії, яка перемогла в Словаччині, Фіцо піде шляхом Орбана. І це створить в Європі дуже серйозну напругу. Я маю на увазі в ЄС і в НАТО", - наголосив Огризко.

У разі зміни влади в Польщі, вважає ексміністр, три країни Центрально-Східного регіону Європи будуть фактично протистояти Брюсселю.

"Ну, от це і є можливий дуже негативний сценарій, над яким в Брюсселі повинні реально думати і пропонувати варіанти. Бо інакше робота ЄС фактично буде паралізована", - додав дипломат.

Нагадаємо, на недавніх парламентських виборах у Словаччині перемогла партія політика, який хоче припинити допомагати Україні під час російської навали. Партія популіста Роберта Фіцо набрала 24% голосів і спробує сформувати урядову коаліцію.

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