Проросійські олігархи у Німеччині створюють лояльну до РФ українську громаду – глава УГКЦ

Проросійські олігархи, що втекли з України, у Європі, зокрема у Німеччині за гроші РФ намагаються створити паралельну українську громаду переважно з російськомовних українців, що буде лояльною до Москви.

Про це розповів глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав у інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, до таких спроб залучений Московський патріархат.

"Проросійські олігархи втекли з України туди (до Німеччини – Ред.). І вони за російські гроші там створюють паралельну українську громаду, до якої намагаються заманити, зокрема, російськомовних українців. Таким чином намагаються використовувати священників Московської церкви з України (УПЦ МП – Ред.), які в ці центри соціальні приїжджають і там створюють осередки релігійного життя, саме для того, щоб заманити туди людей", – пояснив Святослав Шевчук.

Глава УГЦК Святослав Шевчук. / Фото: УНІАН

На його думку, намагання ворога є дуже простими – створити протестний потенціал з українських емігрантів. Щоб українці виступали проти політики своєї ж держви та закликали до "мира во всем мире" в контексті "русского мира".

"І це стає викликом для наших громад, які існують там десятиліттями. Це є викликом для української дипломатії, яка бачить небезпеку маніпуляції почуттями наших громадян, що опиняються в мережі російських впливів європейських країн", – підсумував глава УГКЦ.

Нагадаємо, що УПЦ МП активно розбудовує мережу своїх парафій у країнах Європи.

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