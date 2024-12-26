Проросійські олігархи у Німеччині створюють лояльну до РФ українську громаду – глава УГКЦ

РФ з допомогою УПЦ МП намагається створити лояльну українську діаспору, яка критикуватиме власну державу.
Проросійські олігархи, що втекли з України, у Європі, зокрема у Німеччині за гроші РФ намагаються створити паралельну українську громаду переважно з російськомовних українців, що буде лояльною до Москви.
Про це розповів глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Святослав у інтерв'ю "РБК-Україна".
За його словами, до таких спроб залучений Московський патріархат.
"Проросійські олігархи втекли з України туди (до Німеччини – Ред.). І вони за російські гроші там створюють паралельну українську громаду, до якої намагаються заманити, зокрема, російськомовних українців. Таким чином намагаються використовувати священників Московської церкви з України (УПЦ МП – Ред.), які в ці центри соціальні приїжджають і там створюють осередки релігійного життя, саме для того, щоб заманити туди людей", – пояснив Святослав Шевчук.
На його думку, намагання ворога є дуже простими – створити протестний потенціал з українських емігрантів. Щоб українці виступали проти політики своєї ж держви та закликали до "мира во всем мире" в контексті "русского мира".
"І це стає викликом для наших громад, які існують там десятиліттями. Це є викликом для української дипломатії, яка бачить небезпеку маніпуляції почуттями наших громадян, що опиняються в мережі російських впливів європейських країн", – підсумував глава УГКЦ.
Нагадаємо, що УПЦ МП активно розбудовує мережу своїх парафій у країнах Європи.
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