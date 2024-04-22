Проросійські республіканці вимагають від Джонсона піти у відставку через допомогу Україні

В іншому випадку спікеру погрожують ініціювати голосування за його звільнення.

Конгресвумен від Республіканської партії Сполучених Штатів Марджорі Тейлор Грін заявила, що спікер Палати представників Майк Джонсон "зрадив" своїх виборців через те, що надав Україні допомогу для захисту від російської агресії.

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Вона закликала його під у відставку, в іншому випадку погрожує ініціювати голосування за його звільнення, інформує CNN.

"Спікерство Майка Джонсона закінчилося. Йому потрібно вчинити правильно — піти у відставку і дозволити нам рухатися вперед у контрольованому процесі. Якщо він цього не зробить, він буде звільнений", — сказала Грін.

Видання зазначає, що Майку Джонсону потрібно буде покладатися на демократів у своєму порятунку, якщо Грін та її прихильники виконають свою погрозу змусити голосувати за усунення його з посади спікера.

Наразі позицію Грін підтримують щонайменше троє однопартійців.

Сам спікер Палати представників Джонсон заявляв, що не звертався за допомогою до представників Демократичної партії, проте деякі з них сказали, що готові його підтримати через те, що дні кинув виклик проросійський частині республіканців.

"Я не згоден зі спікером Джонсоном у багатьох питаннях, і я дуже критично ставився до нього, але тут він вчинив правильно, і він заслуговує зберегти свою посаду до кінця цього терміну", — сказав конгресмен Ро Ханна заявив у неділю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сенатор Сполучених Штатів від Республіканської партії Ліндсі Грем запропонував своєму колезі Джею Ді Венсу, який послідовно виступає проти допомоги Україні, відвідати Київ разом з ним.

Крім того, ми раніше інформували, що у Бундестазі заявили, що погоджена Палатою представників допомога США Україні може бути останньою.

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