Проросійський плакат і заклик до Путіна: Польща відреагувала на інцидент під час протесту фермерів

Міністерство закордонних справ Польщі висловило стурбованість через проросійський плакат, який використав під час блокування кордону один з протестувальників. Відомство закликає дистанціюватися від подібних осіб, бо це шкодить репутації країни.

Про це з посиланням на речника МЗС Польщі Павела Вронського повідомляє "ЄП".

"МЗС з найвищим занепокоєнням відзначає появу на останніх блокадах аграріїв антиукраїнських гасел і гасел, що вихваляють Владіміра Путіна і війну, яку він продовжує вести", - йдеться у заяві представника міністерства.

За словами Вронського, подібні дії шкодять репутації Польщі, яка однією з перших допомогла Україні у війні та прийняла її громадян, а також дискредитують самих організаторів протестів.

"Ми переконані, що це спроба "захопити" протестний рух фермерів з боку радикальних і безвідповідальних груп, ймовірно, під впливом російських агентів. Закликаємо організаторів протестів ідентифікувати і вилучити зі своїх лав нечисленних ініціаторів цієї і подібних дій", - наголоси він.

Речник польського МЗС також наголошує, що нинішнє становище польських фермерів - "це результат агресії Володимира Путіна проти України і наслідків цього для глобальної економіки". Що більше - цей інцидент дискредитує протести.

"Ці дії не допомагають ні самим фермерам, ні вирішенню суперечки з Україною. Єдиний, хто виграє від цього – російський диктатор Володимир Путін", – заявив речник.

Він додав: не важливо, чи проросійські гасла з’явилися через реальних агентів РФ, чи через "корисних ідіотів".

Нагадаємо, 20 лютого під час протестів біля кордону з Україною польський фермер розмістив на тракторі заклик до Путіна "розібратися" з Україною. Також фермер почепив біля плакату червоний прапор СРСР.

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