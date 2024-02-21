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Проросійський плакат і заклик до Путіна: Польща відреагувала на інцидент під час протесту фермерів

Проросійський плакат і заклик до Путіна: Польща відреагувала на інцидент під час протесту фермерів

Плакат на тракторі польського фермера.

Варшава наголошує, що такі дії шкодять репутації країни.

Міністерство закордонних справ Польщі висловило стурбованість через проросійський плакат, який використав під час блокування кордону один з протестувальників. Відомство закликає дистанціюватися від подібних осіб, бо це шкодить репутації країни.

Про це з посиланням на речника МЗС Польщі Павела Вронського повідомляє "ЄП".

"МЗС з найвищим занепокоєнням відзначає появу на останніх блокадах аграріїв антиукраїнських гасел і гасел, що вихваляють Владіміра Путіна і війну, яку він продовжує вести", - йдеться у заяві представника міністерства.

За словами Вронського, подібні дії шкодять репутації Польщі, яка однією з перших допомогла Україні у війні та прийняла її громадян, а також дискредитують самих організаторів протестів.

"Ми переконані, що це спроба "захопити" протестний рух фермерів з боку радикальних і безвідповідальних груп, ймовірно, під впливом російських агентів. Закликаємо організаторів протестів ідентифікувати і вилучити зі своїх лав нечисленних ініціаторів цієї і подібних дій", - наголоси він.

Речник польського МЗС також наголошує, що нинішнє становище польських фермерів - "це результат агресії Володимира Путіна проти України і наслідків цього для глобальної економіки". Що більше - цей інцидент дискредитує протести.

"Ці дії не допомагають ні самим фермерам, ні вирішенню суперечки з Україною. Єдиний, хто виграє від цього – російський диктатор Володимир Путін", – заявив речник. 

Він додав: не важливо, чи проросійські гасла з’явилися через реальних агентів РФ, чи через "корисних ідіотів". 

Нагадаємо, 20 лютого під час протестів біля кордону з Україною польський фермер розмістив на тракторі заклик до Путіна "розібратися" з Україною. Також фермер почепив біля плакату червоний прапор СРСР. 

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