Проросійський прем'єр Угорщини Орбан та Путін зустрілися у Пекіні та говорили про "мир" в Україні

Вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни ЄвроСоюзу.

У вівторок, 17 жовтня, угорський прем'єр Віктор Орбан та російський президент-диктатор Володимир Путін провели незаплановану зустріч. Серед тем переговорів була війна в Україні.

Про це керівник преси прем'єр-міністра Берталан Хавас, передає видання Index.

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За його словами, Путін та Орбан обговорили угорсько-російську співпрацю в галузі транспортування газу та нафти та ядерної енергетики. Звичайно, прем'єр Угорщини говорив про "мир" в Україні із терористом РФ.

На своїй офіційній Facebook-сторінці Орбан опублікував фото зустрічі із президентом Росії та написав: "Зустріч з президентом Путіним. Сьогодні всіх в Європі хвилює одне питання: чи буде припинення вогню в Україні? Для нас, угорців, головне, щоб по-сусідству у нас зупинились потоки біженців, санкції та бойові дії".

Тим часом пропагандисти пишуть, що Путін під час розмови заявив, що "РФ розвиває відносини з багатьма країнами Європи, включаючи Угорщину, незважаючи на геополітичні обмеження".

А Орбан побідкався російському диктаторові, що відносини Угорщини та Росії дуже багато втратили через так звану "спецоперацію" в Україні та санкції, але Будапешт намагається "врятувати все, що можна". Та підтвердив своє небажання протистояти Москві.

Зауважимо, вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни Європейського Союзу.

Нагадаємо, 17 жовтня президент Росії Володимир Путін прибув до Пекіна 17 жовтня для участі у форумі "Один пояс, один шлях".

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