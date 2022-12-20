Проросійський президент Хорватії вляпався у скандал: "Україна нам не союзник"

Міланович також заявив, що Україна отримала статус кандидата в ЄС несправедливо.

Проросійський президент Хорватії Зоран Міланович втрапив у скандал, заявивши, що "Україна нам не союзник". Це він сказав, коментуючи навчальну місію ЄС для українських військових.

Про це він сказав під час виступу, пише Вljesak.info.

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Ба більше, хорватський президент заявив про тиск на його державу. Також він згадав статус кандидата в ЄС. Міланович заявив, що Україна отримала його несправедливо.

"Україна не союзник. Це намагаються зробити силою. Їй цинічно надають статус кандидата в ЄС. Це сьогоднішній ЄС. На жаль, нуль", - заявив Міланович.

Також очільник Хорватії згадав прем'єра Андрія Пленковича, який виступає за схвалення навчальної місії для військових України. Міланович назвав його "соціопатом, який пропхнув у парламент підготовку українських солдатів". Він запропонував хорватському міністру вирушити воювати до України.

Варто зазначити, що позиція уряду та парламегнту Хорватії в питанні навчання українських військових за місією ЄС на своїй території розділилася. Так, хорватський парламент у п'ятницю, 16 грудня, відкинув пропозиції уряду країни щодо навчання українських військових у рамках місії EUMAM Ukraine.

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