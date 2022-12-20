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Проросійський президент Хорватії вляпався у скандал: "Україна нам не союзник"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Проросійський президент Хорватії вляпався у скандал: "Україна нам не союзник"

Фото: Associated Press

Міланович також заявив, що Україна отримала статус кандидата в ЄС несправедливо.

Проросійський президент Хорватії Зоран Міланович втрапив у скандал, заявивши, що "Україна нам не союзник". Це він сказав, коментуючи навчальну місію ЄС для українських військових.

Про це він сказав під час виступу, пише Вljesak.info.

Ба більше, хорватський президент заявив про тиск на його державу. Також він згадав статус кандидата в ЄС. Міланович заявив, що Україна отримала його несправедливо.

"Україна не союзник. Це намагаються зробити силою. Їй цинічно надають статус кандидата в ЄС. Це сьогоднішній ЄС. На жаль, нуль", - заявив Міланович.

Також очільник Хорватії згадав прем'єра Андрія Пленковича, який виступає за схвалення навчальної місії для військових України. Міланович назвав його "соціопатом, який пропхнув у парламент підготовку українських солдатів". Він запропонував хорватському міністру вирушити воювати до України.

Варто зазначити, що позиція уряду та парламегнту Хорватії в питанні навчання українських військових за місією ЄС на своїй території розділилася. Так, хорватський парламент у п'ятницю, 16 грудня, відкинув пропозиції уряду країни щодо навчання українських військових у рамках місії EUMAM Ukraine.

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Перегляди
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