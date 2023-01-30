Проросійський президент Хорватії знову вляпався у скандал: "Крим ніколи більше не буде Україною"

Президент Хорватії Зоран Міланович, відомий своїми проросійськими поглядами, знову відзначився скандальною заявою. Міланович заявив, що Крим "ніколи не повернеться під контроль України".

Про це інформує RTS.

Він порівняв незаконну анексію Криму з проголошенням незалежності Косова.

"Ми анексували Косово. Ми і міжнародне співтовариство. Його забрали у Сербії. Хто це зробив, як не ми? Ми визнали Косово? Це не анексія, а узурпація. Як це називається? Вилучення. Те саме стосується Криму – Крим ніколи більше не буде українським. Це те, що кажуть провідні німецькі генерали", – зазначив президент Хорватії.

Він закликав не порівнювати Сербію та Росію. За словами Мілановича, "Росія – небезпечна країна" і "цього ніхто не розуміє".

"Ви порівнюєте сербів з ядерною супердержавою світу. Шалені емоції та ненависть піддають Європу великій небезпеці", – сказа хорватський лідер.

Також Міланович вважає, що "українці патологічно ненавидять росіян", стверджуючи, що "хорвати не так ненавиділи сербів".

Коли журналісти нагадали йому про помилковість оцінок щодо України, коли він стверджував, що Росія ніколи не нападе на Україну, президент Хорватії не погодився.

"Це було погане рішення Росії, тому що вони думали, що влада (в Україні – Ред.) впаде. Ми все глибше і глибше поринаємо у конфлікт із наддержавою. Знаєте, що буде, як вони почнуть програвати війну? Вони використають ядерну зброю", — сказав Міланович і додав, що намагається розплющити очі іншим, бо, як він вважає, "ми вступаємо у війну з наддержавою".

Позиція Хорватії у війні РФ проти України

Зазначимо, що це вже не перша антиукраїнська заява президента Хорватії. Раніше він сказав, що "Україна нам не союзник" і додав, що Київ "отримав статус кандидата в ЄС несправедливо".

Ще напередодні повномасштабного вторгнення РФ, у січні 2022 року, Міланович закликав до угоди з Росією. Також він виступив проти відправлення хорватських військових до Східної Європи у складі підрозділів НАТО. Крім того президент Хорватії заявив, що Україні не місце в НАТО, і назвав події Революції Гідності "переворотом".

На відміну від скандального президента, прем'єр Хорватії Андрей Пленкович відстоює проукраїнські позиції. У травні 2022 року за підсумками переговорів з Володимиром Зеленським, він запевнив, що Хорватія продовжить послідовно підтримувати Україну.