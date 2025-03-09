Проросійського кандидата Джорджеску не допустили до виборів президента Румунії

Центральний виборчий орган Румунії заборонив ультраправому проросійському кандидату Калін Джорджеску брати участь у повторних президентських виборах, які відбудуться в травні цього року.

Про це повідомляє румунське видання Digi24.

За затвердження його кандидатури проголосували лише чотири члени Центрального виборчого бюро, проти – десять.

Конкретної причини ухваленого рішення наразі немає, повний текст обіцяють опублікувати згодом. За джерелами Digi24, у Каліна Джорджеску було виявлено недоліки у декларації про майно.

Прихильники проросійського кандидата, які перебували перед штаб-квартирою Центрального виборчого бюро, влаштували безлад, намагаючись прорвати кордон жандармів. Деякі з протестувальників виламували шматки бруківки, щоб атакувати силовиків. Один із жандармів отримав удар важким предметом.

У Центральному виборчому бюро звернулися до “добросовісних учасників” акції протесту з проханням дистанціюватися від протиправної поведінки та повідомляти жандармам про осіб, які вчиняють або готуються до вчинення насильницьких дій.

Джорджеску назвав недопущення до виборів “прямим ударом у серце світової демократії”, опублікувавши допис у мережі Х.

Майже одразу на події в Румунії відреагував американський мільярдер Ілон Маск, який прихильно ставиться до Джорджеску. Він назвав те, що відбулося “божевіллям”.

Калін Джорджеску перебуває під кримінальним розслідуванням за шістьма пунктами, включаючи членство у злочинній організації та розповсюдження неправдивої інформації про фінансування кампанії. Він заперечує всі правопорушення.

Протягом 24 годин кандидат може офіційно подати апеляцію до Конституційного суду, після чого упродовж 48 годин повинно бути ухвалене рішення. Тобто про остаточне зняття з виборів кандидатури Джорджеску може стати відомо не пізніше вечора середи, 12 березня.

Хто такий Калін Джорджеску

Колишній кандидат в президенти Румунії Каліна Джорджеску відомий своїми проросійськими поглядами. Він називав Україну "вигаданою державою" та стверджував, що її території розподілять сусідні країни. Також він обіцяв заблокувати експорт українського зерна через Румунію та припинити військову допомогу Києву. Крім того, він брав під сумнів необхідність виконання зобов’язань НАТО щодо оборонних витрат і критикував фінансування ЄС, яке сприяло розвитку інфраструктури в Румунії.

На виборах 24 листопада Джорджеску посів перше місце з 22,94% голосів, випередивши кандидатку від "Союзу порятунку Румунії" Олену Ласконь, яка набрала 19,18%. Проте вибори супроводжувалися скандалом: кандидат Крістіан Тергес заявив про фальсифікації, а Конституційний суд ухвалив рішення перерахувати всі бюлетені. 6 грудня суд скасував результати першого туру на тлі розсекречених даних спецслужб про російське втручання у виборчий процес. Повторні вибори в країні призначили на 4 та 18 травня.

Нагадаємо, проросійського ультраправого політика Каліна Джорджеску після допиту в прокуратурі відпустили під судовий контроль та із забороною виїзду з країни.

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