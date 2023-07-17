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Проросійського політика по-звірячому зарізали у власному будинку

Проросійського політика по-звірячому зарізали у власному будинку

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
3291
Час на прочитання
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Проросійського політика по-звірячому зарізали у власному будинку

У Придністров'ї вбили лідера комуністичної партії Олега Хоржана. Фото: відкриті джерела.

Лідера комуністів знайшли мертвим у кабінеті будинку.

У невизнаному Придністров'ї у ніч проти 17 липня у власному будинку вбили лідера комуністичної партії Олега Хоржана.

Про це повідомили у пресслужбі КПРФ, пишуть пропагандисти.  

"Отримали повідомлення про вбивство лідера Придністровської компартії та ексдепутата Верховної ради Придністров'я Олега Хоржана. Подробиці з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.

Видання "КП" у Молдові пише, що Хоржана зарізали. Його тіло виявила дружина поруч із відкритим сейфом. Сейф був порожнім. На тілі Хоржана було "безліч ножових поранень".

У понеділок, 17 липня, приблизно об 11:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що за місцем проживання  у приватному будинку у селі Суклея виявлено труп Хоржан Олега Олеговича з ознаками насильницької смерті.

Підозрюваних у вбивстві Олега Хоржана поки що не затримали.

Олегу Хоржану було 47 років. Він був відомий своїми проросійськими поглядами і виступав за незалежність молдовського сепаратистського регіону Придністровʼя. 

Нагадаємо, пропагандистка Маргарита Симоньян після вибухів на Кримському мосту закликала вдарити по Лондону.

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Дата публікації
Перегляди
3291
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