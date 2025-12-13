Проросійський прем’єр Чехії зробив різку заяву щодо фінансування України

Євро / © pixabay.com

Реклама

Чехія не планує брати участь у схемі гарантування кредиту для України, яку обговорює ЄС.

Про це заявив новообраний прем’єр-міністр країни Андрей Бабіш, пише Reuters.

За його словами, Європейська комісія повинна шукати альтернативні механізми підтримки України.

Реклама

Як відомо, наступного тижня лідери Європейського Союзу планують обговорити складну схему надання кредиту Україні, яка передбачає використання заморожених російських активів, але також включає національні гарантії з боку окремих держав.

«Ми не братимемо жодних гарантій і не вкладатимемо жодних коштів», — сказав Бабіш у відеозверненні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міжнародний валютний фонд попередив про ризики у разі використання заморожених активів Росії.