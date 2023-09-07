Проросла всередині: пенсіонерка через гінекологічну проблему засунула у вагіну картоплю і забула про неї

Колишня медсестра урологічного відділення спантеличила історією, як одна з її пацієнток виростила "справжній жіночий сад" після того, як засунула у вагіну картоплю і забула про неї.

Мелісса, яка публікує відео в TikTok під ім'ям користувача @rockmelissa, стверджує, що лікувала пенсіонерку, яка мала проблеми з сечовипусканням.

Потім вона виявила листя у вагіні. Коли вона запитала про це, то дізналася, що у 90-річної жінки раніше було випадіння матки, і вона вставляла туди картоплю, щоб запобігти цьому.

Згодом вона забула про овоч і він почав укорінюватися всередині неї, через що вона не могла належним чином випорожнити сечовий міхур.

У відео, яке набрало понад 750 000 вподобань, ексмедсестра пояснила: "Її сечовий міхур був настільки переповнений, і це було так незручно. Мені було так її шкода. Отже, ми зв'язалися з лікарем і отримали вказівку зробити сканування сечового міхура. Сюрприз, сюрприз. Її сечовий міхур повністю наповнений".

Медики вирішили ввести катетер Фолея, щоб випорожнити сечовий міхур, але коли Мелісса підійшла, щоб вставити його, вона побачила листя, яке росло з її "жіночого саду".

"У неї був справжній жіночий садок. Там росло листя", — додала Мелісса.

Потім вона розпитала пацієнтку про загадкову знахідку, на що жінка пояснила, що "мабуть, забула вийняти картоплю".

На щастя, їм вдалося видалити її, що "вирішило проблему, і вона знову змогла мочитися", хоча їй все ж таки довелося лікуватися від інфекції сечовивідних шляхів.

Користувачі TikTok досі дивуються, чому жінка вирішила вчинити саме так. Однак одна жінка сказала, що її бабуся робила так само: "Це реальна річ. У моєї двоюрідної бабусі було випадання матки, і вона зробила це, тому що їй було соромно".

Нагадаємо, жінка перечепилася через чихуахуа та отримала серйозні травми, що змінили її життя. Лікарі не могли повірити, що вона так травмувалася через крихітного песика.

Читайте також: