Пророцтво японської "Баби Ванги" викликало паніку після землетрусу у РФ: що вона сказала

Землетрус / © iStock

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Користувачі соцмереж сперечаються щодо того, чи справдилося одне з передбачень японської манґаки Рьо Тацукi після землетрусу магнітудою 8,8 біля узбережжя Камчатки. Частина людей переконана, що художниця передбачила катастрофу ще у 1999 році, інші — вказують на численні розбіжності.

Про це пише UNILAD.

Рекордний землетрус магнітудою 8,8 стався 30 липня 2025 року біля Камчатки, Росія. Цей удар природи вже увійшов до списку найсильніших землетрусів у світі та спричинив попередження про цунамі в Японії, США, Росії, Філіппінах, Індонезії, Чилі, Перу та Еквадорі.

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На тлі цих подій соцмережі знову заговорили про пророцтво японської художниці Рьо Тацукi, яку називають «новою Вангою» — на честь болгарської ясновидиці, що, за легендами, передбачила 11 вересня та інші глобальні катастрофи.

Що саме передбачила Рьо Тацукi

У своїй книзі «Майбутнє, яке я бачила», вперше опублікованій у 1999 році, Тацукi описала бачення катастрофічної події, яка мала відбутися в липні 2025 року. У перевиданні 2021 року вона попередила, що «під морським дном відкриється тріщина», що викличе «хвилі, утричі вищі за ті, які спричинив землетрус Тохоку у 2011 році».

Для порівняння: максимальна висота цунамі 2011 року сягала майже 40 метрів. Отже, за передбаченням, нові хвилі мали б досягати 120 метрів.

Чому користувачі не вірять у пророцтво

Попри певну схожість у термінах, чимало людей вказують на ключові розбіжності:

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Тацукi вказувала, що епіцентр буде між Японією та Філіппінами, однак землетрус 30 липня відбувся біля Камчатки — за сотні кілометрів на північ.

Дата у пророцтві — 5 липня, а не 30-те.

У книзі згадувалось, що «океани біля Японії закиплять», чого не сталося.

Один із користувачів Reddit прокоментував:

«Ні, вона не передбачила саме це. Вона писала про підводний вулкан між Японією та Філіппінами, набагато сильніший за поточний землетрус.»

Прихильники Тацукi зазначають, що сам факт згадки про цунамі у липні 2025 року заслуговує на увагу. Один користувач написав:

«Навіть приблизне передбачення — це вже щось. Сни бувають нечіткі. І вона бачила цунамі — і воно сталося.»

Що відомо про сам землетрус

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Землетрус магнітудою 8,8 став найсильнішим з часів катастрофи в Японії у 2011 році. Його епіцентр розташовувався за 119 км від Петропавловська-Камчатського. Через годину після основного поштовху були зафіксовані два потужні афтершоки — 6,3 та 6,9 бала.

Цунамі вже вдарило по Гаваях (хвилі до 1,3 м), а також були зафіксовані хвилі в Японії, Росії та на Алясці.

Ще у травні 2025 року ЗМІ повідомляли, що туристи скасовують поїздки до Японії через страх перед пророцтвом Тацукi. Туроператори з Гонконгу повідомляли про падіння бронювань на 50%.

Японський уряд навіть схвалив план дій на випадок «мега-землетрусу», спрямований на евакуацію, укріплення будівель і зниження ймовірної кількості жертв.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що японська манґака і провидиця Рьо Тацукі, відома як «японська Баба Ванга», передбачила новий небезпечний вірус у 2030 році — подібний до Covid-19, який спричинив пандемію у 2020-му.