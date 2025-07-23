Прорив кишківника і кома: дівчинка бореться за життя після того, як проковтнула цей предмет

Лікарня / © pixabay.com

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В Австралії батьки трирічної Міллі припустили, що в дитини звичайний біль у животі, тож негайно звернулися до лікарів. Та згодом з’ясувалося, що причиною погіршення її стану став поширений предмет побуту, і тепер дівчинка бореться за життя.

Про це пише Mail Online.

Родина, яка нині переживає страшне випробування, закликає інших батьків до обережності після того, як їхня донька проковтнула два магніти і впала в медикаментозну кому.

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Зараз Міллі перебуває в Дитячій лікарні Квінсленду в Брісбені, що розташована за 370 км від її рідного Бандаберга. Дитина залишиться там на місяці, проходячи довге лікування.

У липні дівчинку госпіталізували зі скаргами на сильний біль у животі, високу температуру та блювоту зеленого кольору. Стан стрімко погіршувався та переріс у загрозу для життя. Організм дитини почав відмовляти, зокрема перестав працювати кишківник. Її терміново транспортували повітрям до Брісбена для проведення невідкладної операції.

Після підключення до апарату життєзабезпечення лікарі попередили батьків, Емілі та Люка, що найближчі дні будуть критичними і шансів на виживання їхньої доньки небагато.

Як з’ясувалося, дівчинка у різний час проковтнула два надпотужні магніти, які врешті з’єдналися всередині її шлунка. Ці магніти завдали серйозних ушкоджень травній системі: відбувся прорив кишківника, вміст потрапив до шлунку, що спричинило інфекцію та сепсис.

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Під час операції хірурги видалили з організму дитини понад літр гною та більшу частину кишківника.

Трирічна Міллі, яка проковтнула магніти / © GoFundMe

Попереду в Міллі — кілька хірургічних втручань, під час яких лікарі намагатимуться відновити функціонування травної системи.

Батьки дівчинки залишили все, аби постійно бути поруч, а рідні та друзі згуртувалися на їхню підтримку.

Зазначається, що хоча продаж таких магнітів заборонений в Австралії та Новій Зеландії, вони можуть потрапити до рук дітей через іграшки, замовлені онлайн або за кордоном.

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Також вказано, що серед симптомів, які можуть з’являтися протягом кількох годин або днів після проковтування магнітів: задуха, надмірне слиновиділення, біль у животі, дискомфорт або біль у горлі чи обличчі, спазми, нудота, блювота.

Нагадаємо, торік у львівському «Охматдиті» лікарі врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів іграшкового конструктора.