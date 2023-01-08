“Прощай, немита Росіє”: у Вірменії протестувальники прийшли до російської військової бази (відео)

Організатори протестної акції закликали заблокувати російських військових на базі, але до таких радикальних дій наразі вирішили не вдаватися.

Кілька сотень протестувальників у Вірменії прийшли до російської військової бази біля міста Гюмрі і скандували образливі гасла на адресу Росії. Акція протесту відбувалася на тлі блокування Азербайджаном Лачинського коридору, що з’єднує Вірменію із так званим Нагорним Карабахом.

Відео з акції протесту опубліковано в Telegram-каналах.

На відеокадрах, можна побачити, як протестувальники виступають із антиросійськими гаслами, скандуючи: "Окупанти, зрадники - геть!", "Росія - окупант!", "Прощавай, немита Росіє!".

Організатори протестної акції закликали до блокади російської військової бази, проте, ймовірно, від такої серйозної акції було вирішено відмовитися.

Офіційний Єреван поки що не зробив жодних публічних заяв щодо проведеної акції протесту, проте, судячи з відеокадрів, правоохоронці не перешкоджали протестувальникам.

Показовою є реакція російських військових, які зі сміхом спостерігали за акцією протесту, а один з них демонстративно висякався.

Нагадаємо, Лачинський коридор, який сполучає Вірменію та її сателіта Нагорний Карабах, заблокований азербайджанцями. Росіяни обіцяли, що триматимуть його під контролем для Вірменії. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян у розмові з російським диктатором Володимиром Путіним звинуватив у бездіяльності російських "миротворців" у Нагорному Карабасі.

Читайте також: