Прощання з Папою Франциском: те, що відбувається в Ватикані (фото)

У Ватикані прощаються з Папою Римським Франциском / © Associated Press

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У Ватикані прощаються з Папою Римським Франциском — одним із найвпливовіших духовних лідерів ХХ століття.

Тисячі віруючих та представників церкви зібралися, щоби вшанувати пам'ять понтифіка.

Прощальна церемонія, що почалася в середу, 23 квітня відбувається зі суворим дотриманням традицій, але водночас з урахуванням особистих побажань Папи щодо скромного поховання.

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ТСН.ua зібрав усе, що відомо про перший день прощання з Папою Римським Франциском.

Прощальна церемонія

У Ватикані розпочалася церемонія прощання з Папою Римським Франциском.

У середу, 23 квітня, відбувся обряд перенесення труни з тілом понтифіка до базиліки Святого Петра.

Слід зазначити, що траурна процесія відбулася у день літургійного спогаду святого Юрія (чиє ім'я Папа Франциск до обрання).

Вона розпочалася біля Будинку святої Марти, де понтифік проживав після обрання. Швейцарські гвардійці та сповідники базиліки Святого Петра у традиційних облаченнях із запаленими свічками супроводжували процесію.

Прощання з Папою Римським Франциском / Фото: Vatican Media

Прощання з Папою Римським Франциском / Фото: Vatican Media

Прощання з Папою Римським Франциском / Фото: Vatican Media

Кардинал-камерленго Кевін Фаррелл, окропивши труну священною водою, звернувся до присутніх: «З розчуленням супроводжуємо нашого Папу Франциска до базиліки, де він служив як єпископ Риму і пастир Вселенської Церкви».

Під жалобний дзвін і спів псалмів процесія рушила до площі Святого Петра та однойменної базиліки.

Дата публікації 11:17, 23.04.25 Кількість переглядів 44 Прощання з Папою Римським у Ватикані

Прощання з понтифіком триватиме три дні. У середу та четвер базиліка базиліки Святого Петра буде відкрита для віруючих до півночі, повідомляє Vatican News .

Поховання понтифіка

Папа Римський розпорядився про своє поховання заздалегідь, а саме заповідав провести скромну процедуру прощання. Останній спокій Франциск знайде у базиліці Санта-Марія-Маджоре. Це перший випадок понад сто років, коли Папу ховають не у Ватикані, а в іншому храмі.

Франциск обрав саме цю базиліку, оскільки мав особливий духовний зв'язок із цим місцем: він регулярно молився тут перед і після апостольських подорожей, а також відзначав особливу роль Пресвятої Діви Марії у своєму житті.

Раніше понтифік затвердив плани щодо спрощення процедури папського похорону. Відповідно до спрощеної процедури, тіло Франциска повинні помістити у просту дерев'яну труну, обшите цинком. У той час як попередніх понтифіків ховали в трьох трунах, вкладених один в одного, виготовлених із кипарису, свинцю та дуба.

Похорон пройде в суботу, 26 квітня о 10:00 ранку за місцевим часом, повідомляє Reuters .

Похорон відслужить на площі Святого Петра, звідки Папа Франциск здійснить «останню прощу» до базиліки Пресвятої Марії. Церемонію очолить декан Колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре. Після похорону розпочнеться дев'ятиденний період жалоби.

На могилі Папи Франциска буде лише одне слово – його папське ім'я латиною: Franciscus 4 6 .

Після офіційного підтвердження смерті понтифіка буде знищено Перстень Рибака — символ папської влади, а його апартаменти опечатано до обрання нового Папи.

Прощання із Папою Римським Франциском / © Associated Press Прощання із Папою Римським Франциском / © Associated Press Прощання із Папою Римським Франциском / © Associated Press

Знищення перстня Франциска

За старовинною традицією, перстень рибалки - один із головних символів папської влади поряд з тіарою та хрестом-посохом - підлягає знищенню після смерті понтифіка.

Цей індивідуальний перстень, який служив офіційною печаткою, знищують перед колегією кардиналів, щоб запобігти фальсифікації документів.

Під час конклаву кардинал-камерленго Кевін Фаррелл спеціальним молотком розіб'є кільце на очах інших кардиналів. Ця традиція незмінно дотримувалась з 1521 по 2013 рік, коли Папа Бенедикт XVI став першим в історії понтифіком, який добровільно склав повноваження. У цьому винятковому випадку кільце не було знищено повністю, лише позначено глибоким хрестом на його поверхні.

Хто зі світових лідерів приїде на похорон

На прощання з понтифіком прилетять багато світових лідерів.

Свою присутність на церемонії похорону підтвердили президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта буде присутній на похороні Папи Римського в суботу, повідомили Громадському у прес-службі Євроради.

Також на заході будуть: президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн також буде на похороні Папи, про це повідомив представник Єврокомісії, передає Reuters , французький президент Еммануель Макрон, інформує bfmtv, польський президент Анджей Дуда передає ВВС, бразильський президент Луїс Інасіу Лула.

Зауважимо, що королева Летиція та король Філіп VI приїхали вшанувати пам'ять Папи Франциска.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, хто стане наступним понтифіком.

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