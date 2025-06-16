"Прощавай, Бразиліє": дружина посла розповіла, чим її здивувала країна

Андрій і Світлана Мельники

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Дружина українського дипломата Андрія Мельника Світлана Мельник поділилася враженнями від їхнього майже дворічного перебування у Бразилії, де її чоловік працював на посаді посла.

Про це вона розповіла у Facebook.

Світлана уточнила, що вони з чоловіком провели у Бразилії рік і девʼять місяців. Бразилію вона назвала «країною глибоких контрастів».

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«Бразилія — це країна, де рай і пекло завжди зовсім поруч. Вражаюча краса — і глибокі соціальні рани. Несамовита життєлюбність — і тяжка щоденна боротьба. Але саме у цій внутрішній напрузі Бразилії — її правда, її сила, її унікальність. Бразильці — народ, який неможливо не любити. Природа, яка захоплює до сліз. Історії, які хочеться слухати й розповідати далі», — каже дружина Андрія Мельника.

Вона визнала, що позиція бразильської влади до України «була і лишатиметься такою, що не може не розчаровувати».

«Більше того, вона є байдужою, арогантною, навіть відверто брутальною. На жаль, у ближчі роки вона навряд чи зміниться на краще для нас», — зазначила пані Світлана.

Особливу дружина дипломата відзначила українську громаду Бразилії.

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«Це неймовірно щирі і сильні люди. Їхні долі, спогади, невидима щоденна праця за місце під тропічним сонцем — це ті історії, які заслуговують бути почутими. Адже згадувати й розповідати про Бразилію — це мій спосіб сказати всім бразильським українцям: велике спасибі! Без вас адаптація і життя в Бразилії були б на порядок важчими. Ви всі — наша мільйонна громада — були невідʼємною частиною історії цієї спільної боротьби», — підсумувала вона.

Нагадаємо, що у квітні президент Володимир Зеленський звільнив дипломата Андрія Мельника з посади посла у Бразилії і призначив на іншу посаду — постійного представника України при ООН.

Раніше Андрій Мельник обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Від 2014-го до 2022 року Мельник був послом України в Німеччині.